Slušaj vest

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani ponovo je pozvao na hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i optužio ga da je odgovoran za "genocid" nad Palestincima, samo nekoliko dana pre nego što bi izraelski lider trebalo da govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

"Kada je reč o Benjaminu Netanjahuu, opisao sam ga onako kako verujem da treba da bude opisan, kao ratnog zločinca i arhitektu užasnog genocida nad palestinskim narodom", rekao je Mamdani za CNN nakon sastanka sa predsednikom Donaldom Trampom u rezidenciji Gracie Mansion u ponedeljak.

Mamdani je poručio da bi odluke Međunarodnog krivičnog suda (MKS) trebalo poštovati.

"Verujem da je to nešto što bi trebalo poštovati, jer želimo da vidimo poverenje u našu politiku i odgovornost", rekao je Mamdani.

"Ako Međunarodni krivični sud smatra da neko treba da bude uhapšen zbog kršenja tih zakona, ko smo mi da kažemo da bilo ko treba da bude iznad toga? Mislim da je sasvim jasno da svi treba da odgovaraju", dodao je.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp Zohran Mamdani Foto: Yuri Gripas / UPI / Profimedia, Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mamdani priznaje da kao gradonačelnik nema ovlašćenja da uhapsi Netanjahua

Njegove izjave dolaze u trenutku kada pokušava da se distancira od svoje izjave iz jula, kada je, prema navodima teksta, pozvao demonstrante da izađu na ulice tokom Netanjahuovog boravka u Njujorku povodom Generalne skupštine UN ukoliko izraelski premijer ne bude uhapšen. Mamdani sada tvrdi da takav poziv nikada nije uputio.

Mamdani je priznao i da kao gradonačelnik Njujorka nema ovlašćenja da sam naredi hapšenje Netanjahua, uprkos obećanjima koja je davao tokom predizborne kampanje.

Izraelski ambasador pri UN Deni Danon izjavio je za New York Post da je Mamdani "veoma pametan", ali da ne može jednostavno da poziva na proteste i hapšenje svetskog lidera, a zatim da se ponaša kao da se to nije dogodilo.

"Veoma je pametan, ali ne možete prvo da zapalite vatru, a onda da govorite ovako", rekao je Danon.

"Gradonačelnik je pozvao na demonstracije. Zato ne znamo šta možemo da očekujemo."

Netanjahu uzvratio: "Sram vas bilo, gospodine Mamdani"

Netanjahu je oštro odgovorio gradonačelniku Njujorka i najavio da će pred međunarodnom javnošću govoriti o njegovim stavovima. Optužio je Mamdanija da podržava teroriste Hamasa.

"Sram vas bilo, gospodine Mamdani. Sram vas bilo zbog podrške terorističkim monstrumima Hamasa koji su masakrirali naš narod. Sram vas bilo zbog podsticanja nereda protiv njujorških Jevreja", rekao je izraelski premijer u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

"Dolazim u UN. Reći ću istinu o našim herojskim vojnicima i reći ću istinu o vama", poručio je Netanjahu.