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Borbeni avion F-16 srušio se u utorak u blizini američke vazduhoplovne baze Spangdalem, u oblasti Ajfel u nemačkoj saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, javila je televizija NTV, pozivajući se na Rojters.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je povređena, saopštile su vlasti okruga Ajfelkrajs Bitburg-Prim.

Više detalja o padu aviona, kao ni o uzroku nesreće, za sada nije poznato.



"Trenutno ne možemo da pružimo nikakve informacije o toku nesreće niti druge detalje događaja", saopštile su lokalne vlasti.

Američko ratno vazduhoplovstvo za sada nije objavilo dodatne informacije o nesreći. Nije poznato o kom tipu vojnog aviona je reč, niti šta je izazvalo pad.