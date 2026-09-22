SRUŠIO SE MOĆNI AMERIČKI F-16, PLAMEN SE VINUO U NEBESA! Drama u NATO bazi - Ima povređenih, hitno se oglasile lokalne vlasti
Borbeni avion F-16 srušio se u utorak u blizini američke vazduhoplovne baze Spangdalem, u oblasti Ajfel u nemačkoj saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, javila je televizija NTV, pozivajući se na Rojters.
Prema prvim informacijama, jedna osoba je povređena, saopštile su vlasti okruga Ajfelkrajs Bitburg-Prim.
Više detalja o padu aviona, kao ni o uzroku nesreće, za sada nije poznato.
"Trenutno ne možemo da pružimo nikakve informacije o toku nesreće niti druge detalje događaja", saopštile su lokalne vlasti.
Američko ratno vazduhoplovstvo za sada nije objavilo dodatne informacije o nesreći. Nije poznato o kom tipu vojnog aviona je reč, niti šta je izazvalo pad.
U Spangdalemu je stacionirana eskadrila borbenih aviona F-16, koja raspolaže sa oko 20 letelica. Eskadrila, koja podržava operacije američkog ratnog vazduhoplovstva i NATO-a širom sveta, predstavlja okosnicu ove vazduhoplovne baze.
(Kurir.rs/Skai)