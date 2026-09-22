Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Vladimir Putin i Donald Tramp održaće istorijski sastanak na Aljasci

Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp uputio je kratku poruku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu neposredno po dolasku u sedište Ujedinjenih nacija, gde bi trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Trampa je jedan od novinara glasno upitao kakvu poruku želi da pošalje Putinu, na šta je američki predsednik kratko odgovorio:

"Okončajte rat."

Zelenski stiže na razgovor sa Trampom

Poruka Putinu dolazi u trenutku intenzivnih diplomatskih aktivnosti oko rata u Ukrajini. Tramp i Zelenski trebalo bi danas da razgovaraju u sedištu UN, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Jedna od ključnih tema razgovora trebalo bi da bude mogućnost zaustavljanja međusobnih napada Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu.

Takav dogovor mogao bi da predstavlja ograničeni korak ka deeskalaciji u trenutku kada širi pregovori o okončanju rata ne daju rezultate.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je priznao da trenutno "nema nikakvog razvoja događaja" u pregovaračkom procesu, iako Moskva tvrdi da se nada nastavku trilateralnih razgovora sa Ukrajinom i SAD.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

U fokusu moguće energetsko primirje

Prema navodima Rojtersa, mogućnost energetskog primirja trebalo bi da bude jedna od centralnih tema razgovora Trampa i Zelenskog.

Vašington pokušava da podstakne Moskvu i Kijev da makar obustave napade na energetsku infrastrukturu, što bi moglo da bude jedan od prvih konkretnih koraka ka smanjenju intenziteta sukoba.

Zelenski je ranije poručio da je Ukrajina spremna na značajne korake ka deeskalaciji, uključujući zaštitu energetske infrastrukture, bezbednosti hrane i ljudskih života.