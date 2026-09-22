"OVO ĆE BITI VEĆE OD INTERNETA, ROBOTI NAS NEĆE UBITI" Tramp menja naziv veštačkoj inteligenciji, odbrusio svetu: "To su iste laži kao i za klimatske promene!"
- Američki predsednik tvrdi da SAD u razvoju napredne veštačke inteligencije imaju veliku prednost u odnosu na Kinu i ostatak sveta
- Poručio je da neće ograničavati razvoj tehnologije za koju smatra da bi po značaju mogla da nadmaši industrijsku revoluciju i internet.
Donald Tramp uporedio je kritike veštačke inteligencije sa ranijim upozorenjima o klimatskim promenama.
Američki predsednik izjavio je da će veštačka inteligencija u SAD biti preimenovana u "superinteligenciju", dodajući da taj naziv "zvuči mnogo bolje" i da je precizniji.
Priznao je da "svaka nova tehnologija donosi izazove" i dodao da ni ova "nije izuzetak".
"Ipak, isti ljudi koji su govorili da ćemo svi biti mrtvi za 12 godina zbog globalnog zagrevanja, naziva koji je kasnije promenjen u klimatske promene jer se planeta hladila, a ne zagrevala, i niko nije umro... to su isti ljudi koji sada govore da će nas veštačka inteligencija sve ubiti, da će nas roboti napasti i da će sve biti potpuna katastrofa", rekao je Tramp.
Tramp je takođe poručio da "superinteligencija pobeđuje" i da su Sjedinjene Američke Države u toj oblasti daleko ispred Kine, kao i svih ostalih zemalja.
"Neću da gušim razvoj nečega što će biti veće od industrijske revolucije. Mnogi kažu da će biti veće od industrijske revolucije ili čak samog interneta", dodao je Tramp.
(Kurir.rs/SkyNews)