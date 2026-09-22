Slušaj vest

Donald Tramp uporedio je kritike veštačke inteligencije sa ranijim upozorenjima o klimatskim promenama.

Američki predsednik izjavio je da će veštačka inteligencija u SAD biti preimenovana u "superinteligenciju", dodajući da taj naziv "zvuči mnogo bolje" i da je precizniji.

Priznao je da "svaka nova tehnologija donosi izazove" i dodao da ni ova "nije izuzetak".

"Ipak, isti ljudi koji su govorili da ćemo svi biti mrtvi za 12 godina zbog globalnog zagrevanja, naziva koji je kasnije promenjen u klimatske promene jer se planeta hladila, a ne zagrevala, i niko nije umro... to su isti ljudi koji sada govore da će nas veštačka inteligencija sve ubiti, da će nas roboti napasti i da će sve biti potpuna katastrofa", rekao je Tramp.

Tramp je takođe poručio da "superinteligencija pobeđuje" i da su Sjedinjene Američke Države u toj oblasti daleko ispred Kine, kao i svih ostalih zemalja.

"Neću da gušim razvoj nečega što će biti veće od industrijske revolucije. Mnogi kažu da će biti veće od industrijske revolucije ili čak samog interneta", dodao je Tramp.

(Kurir.rs/SkyNews)

Ne propustitePlanetaBOMBA U UJEDINJENIM NACIJAMA Trampa uhvatili u Njujorku i pitali o Putinu - ono što je rekao odjeknulo je svim medijima (VIDEO)
Predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp, iza njih mapa Aljaske
PlanetaUŽIVO TRAMP SE OBRAĆA GENERALNOJ SKUPŠTINI UN: "Da li da ih oteram u pakao?" Američki predsednik kaže da mora da donese odluku o Iranu, pomenuo i SRBIJU
tramp.png
PlanetaKRENUO TRAMP TV! Ovako možete da ga gledate u strimingu 24/7, Bela kuća pokrenula kanal zbog odluke američkih televizija da ne pokrivaju njegove nastupe (VIDEO)
Donald Tramp
Zanimljivosti"Ne znam kako je živ" Bivši batler otkrio šta Donald Tramp jede, zbog njegovih navika su i lekari u šoku
Donald Tramp (9).jpg