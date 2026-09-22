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Donald Tramp uporedio je kritike veštačke inteligencije sa ranijim upozorenjima o klimatskim promenama.

Američki predsednik izjavio je da će veštačka inteligencija u SAD biti preimenovana u "superinteligenciju", dodajući da taj naziv "zvuči mnogo bolje" i da je precizniji.

Priznao je da "svaka nova tehnologija donosi izazove" i dodao da ni ova "nije izuzetak".

"Ipak, isti ljudi koji su govorili da ćemo svi biti mrtvi za 12 godina zbog globalnog zagrevanja, naziva koji je kasnije promenjen u klimatske promene jer se planeta hladila, a ne zagrevala, i niko nije umro... to su isti ljudi koji sada govore da će nas veštačka inteligencija sve ubiti, da će nas roboti napasti i da će sve biti potpuna katastrofa", rekao je Tramp.

Tramp je takođe poručio da "superinteligencija pobeđuje" i da su Sjedinjene Američke Države u toj oblasti daleko ispred Kine, kao i svih ostalih zemalja.