SAD I DANSKA POTPISALE ISTORIJSKI SPORAZUM! Sudbina Grenlanda odlučena! Tramp: "Biće izvanredno za Evropu i SAD"
- Danska i Grenland tokom ceremonije posebno su naglasili da sporazum poštuje suverenitet i pravo Grenlanđana na samoopredeljenje.
- Trojica lidera napustila su ceremoniju odmah nakon potpisivanja, bez odgovaranja na pitanja novinara.
Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisali su u Njujorku novi bezbednosni sporazum o Grenlandu, čime je okončan višemesečni period političkih tenzija između ključnih saveznika u NATO-u, potvrdio je Gardijan.
Tramp pozdravio "izvanredan" odnos sa Danskom i Grenlandom nakon potpisivanja sporazuma o Grenlandu.
Američki predsednik rekao je da je čitav proces bio "neverovatno putovanje sa izuzetnim ljudima", misleći na dansku premijerku Mete Frederiksen i grenlandskog premijera Jens-Frederika Nielsena.
"Imaćemo izvanredan odnos, bezbedan odnos", rekao je Tramp.
Zahvalio im je na postignutom sporazumu i poručio da će sve strane "veoma naporno" raditi na njegovom sprovođenju.
Tramp je rekao da se na sporazumu radilo dugo, "mnogo decenija, verovatno vekovima", i ocenio da će dogovor biti "izvanredan za Evropu, Sjedinjene Države i za sve".
Trojica lidera potom su zajedno potpisala sporazum i ubrzo napustila ceremoniju bez odgovaranja na pitanja novinara.
Dogovor bi trebalo da stavi tačku na period ozbiljnih političkih tenzija između saveznika u NATO-u zbog Grenlanda. Važnu ulogu iza kulisa imao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, koji je još tokom vrhunca grenlandske krize u januaru radio na približavanju stavova strana.
Frederiksen i Nielsen ponovili su svoje ključne stavove o suverenitetu i pravu Grenlanda na samoopredeljenje, dok je Tramp posebno istakao nove odredbe sporazuma koje se odnose na odbranu.
Frederiksen: Sporazum koji može da traje zauvek
Danska premijerka Mete Frederiksen pozdravila je dogovor, ostavljajući po strani nedavne tenzije između Kopenhagena i Vašingtona oko Grenlanda.
Sjedinjene Američke Države opisala je kao saveznika "na kojeg smo uvek mogli da se oslonimo".
"Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum, dogovor koji može da traje zauvek", rekla je Frederiksen.
Prema njenim rečima, sporazum će ojačati zajedničku bezbednost i sposobnost odvraćanja potencijalnih protivnika.
"Jačamo našu zajedničku bezbednost, povećavamo našu zajedničku sposobnost odvraćanja, pokazujemo našim protivnicima ko smo i sve to radimo zajedno", poručila je.
Frederiksen je naglasila da bi sporazum trebalo da obezbedi da nijedna protivnička država ne stekne kontrolu ili značajan uticaj na Grenlandu, kao i da omogući veće prisustvo saveznika na Arktiku.
Grenland: Naša lojalnost Zapadu nije upitna
Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen rekao je da sporazum uzima u obzir stanovništvo Grenlanda i njegova prava.
Prema njegovim rečima, dokument priznaje prava, egzistencijalne potrebe i razvoj Grenlanda, što je tokom čitavih pregovora predstavljalo jedan od ključnih prioriteta njegove vlade.
Nielsen je upozorio da se bezbednosna situacija na Arktiku menja i rekao da Grenland prepoznaje pretnje na koje je Tramp ranije ukazivao.
Posebno je naglasio značaj NATO-a i jasno definisao geopolitičku poziciju Grenlanda.
"Ovaj sporazum trebalo bi da otkloni svaku sumnju, danas i u budućnosti, o tome kome je Grenland lojalan", rekao je Nielsen.
"Naša posvećenost ovom savezu i bezbednosti koju smo zajedno izgradili nije upitna. Mi jesmo, bili smo i ostaćemo čvrst prijatelj Sjedinjenih Država i deo zapadnog saveza", poručio je grenlandski premijer.
(Kurir.rs/SkyNews/TheGuardian)