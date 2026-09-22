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Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisali su u Njujorku novi bezbednosni sporazum o Grenlandu, čime je okončan višemesečni period političkih tenzija između ključnih saveznika u NATO-u, potvrdio je Gardijan.

Tramp pozdravio "izvanredan" odnos sa Danskom i Grenlandom nakon potpisivanja sporazuma o Grenlandu.

Američki predsednik rekao je da je čitav proces bio "neverovatno putovanje sa izuzetnim ljudima", misleći na dansku premijerku Mete Frederiksen i grenlandskog premijera Jens-Frederika Nielsena.

"Imaćemo izvanredan odnos, bezbedan odnos", rekao je Tramp.

Zahvalio im je na postignutom sporazumu i poručio da će sve strane "veoma naporno" raditi na njegovom sprovođenju.

Tramp je rekao da se na sporazumu radilo dugo, "mnogo decenija, verovatno vekovima", i ocenio da će dogovor biti "izvanredan za Evropu, Sjedinjene Države i za sve".

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp, Mete Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen tokom potpisivanja novog bezbednosnog sporazuma o Grenlandu u Njujorku Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, MADS CLAUS RASMUSSEN/RITZAU SCANPIX

Trojica lidera potom su zajedno potpisala sporazum i ubrzo napustila ceremoniju bez odgovaranja na pitanja novinara.

Dogovor bi trebalo da stavi tačku na period ozbiljnih političkih tenzija između saveznika u NATO-u zbog Grenlanda. Važnu ulogu iza kulisa imao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, koji je još tokom vrhunca grenlandske krize u januaru radio na približavanju stavova strana.

Frederiksen i Nielsen ponovili su svoje ključne stavove o suverenitetu i pravu Grenlanda na samoopredeljenje, dok je Tramp posebno istakao nove odredbe sporazuma koje se odnose na odbranu.

1/7 Vidi galeriju Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Frederiksen: Sporazum koji može da traje zauvek

Danska premijerka Mete Frederiksen pozdravila je dogovor, ostavljajući po strani nedavne tenzije između Kopenhagena i Vašingtona oko Grenlanda.

Sjedinjene Američke Države opisala je kao saveznika "na kojeg smo uvek mogli da se oslonimo".

"Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum, dogovor koji može da traje zauvek", rekla je Frederiksen.

Prema njenim rečima, sporazum će ojačati zajedničku bezbednost i sposobnost odvraćanja potencijalnih protivnika.

"Jačamo našu zajedničku bezbednost, povećavamo našu zajedničku sposobnost odvraćanja, pokazujemo našim protivnicima ko smo i sve to radimo zajedno", poručila je.

Frederiksen je naglasila da bi sporazum trebalo da obezbedi da nijedna protivnička država ne stekne kontrolu ili značajan uticaj na Grenlandu, kao i da omogući veće prisustvo saveznika na Arktiku.

Grenland: Naša lojalnost Zapadu nije upitna

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen rekao je da sporazum uzima u obzir stanovništvo Grenlanda i njegova prava.

Prema njegovim rečima, dokument priznaje prava, egzistencijalne potrebe i razvoj Grenlanda, što je tokom čitavih pregovora predstavljalo jedan od ključnih prioriteta njegove vlade.

Nielsen je upozorio da se bezbednosna situacija na Arktiku menja i rekao da Grenland prepoznaje pretnje na koje je Tramp ranije ukazivao.

1/6 Vidi galeriju Američki vojni bolnički brod za koji Tramp kaže da je na putu ka Grenlandu kako bi pomogao u zbrinjavanju i lečenju tamošnjeg stanovništva. Foto: Cpl. Alexa Hernandez / Navy Offi/Navy Office of Information, ETIENNE LAURENT/EPA

Posebno je naglasio značaj NATO-a i jasno definisao geopolitičku poziciju Grenlanda.

"Ovaj sporazum trebalo bi da otkloni svaku sumnju, danas i u budućnosti, o tome kome je Grenland lojalan", rekao je Nielsen.