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Kubanska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija napustila je salu tokom obraćanja američkog predsednika SAD Donalda Trampa na Generalnoj debati, u trenutku kada je rekao da će komunistički režim na Kubi "pasti".

Kako prenosi CNN, dok je Tramp govorio o situaciji na Kubi, ocenio je da će "kubanski komunistički režim pasti", a članovi kubanske delegacije su tada ustali sa svojih mesta i napustili salu.

"Moja administracija takođe teži suštinskoj promeni situacije na Kubi, gde je komunistički režim pod velikim pritiskom, najvećim kojem je ikada bio izložen, to je država koja je apsolutno doživela krah. Propada kao nikada do sada i pašće komunistički režim", dodao je Tramp.

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Foto: SARAH YENESEL/EPA

"To je država koja je u potpunosti doživela krah. Propada kao nikada ranije i pašće", rekao je Tramp.

Dodao je da američki državni sekretar Marko Rubio vodi pregovore sa Havanom.

"On je duboko uključen u pregovore sa Kubom. Videćemo šta će se desiti", rekao je Tramp.

Delegaciju Kube u GS UN predvodi ministar spoljnih poslova te zemlje Bruno Rodrigez Parilja.

Kurir.rs/CNN

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