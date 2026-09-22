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Visoko u ukrajinskom delu Karpata, predsednik Volodimir Zelenski okupio je lidere sedam zemalja regiona kako bi uspostavili novi okvir za energetsku otpornost, prekograničnu logistiku i strateška trgovinska partnerstva, čime je poslata poruka o opredeljenosti za zajednički regionalni razvoj.

Na prvom samitu Karpatske osmorke (C8), održanom u Bukovelju, pokrenut je novi format saradnje koji okuplja Ukrajinu, Rumuniju, Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, Srbiju i Austriju, uz predstavnike Evropske unije. Zelenski ovaj format naziva i Karpatskom inicijativom.

Ove zemlje zajedno predstavljaju ekonomski prostor sa više od 126 miliona stanovnika i ukupnim BDP-om većim od 3,4 biliona dolara. Cilj inicijative je da zajednički karpatski region postane otporno ekonomsko i bezbednosno uporište Centralne i Istočne Evrope.

Regionalna bezbednost i borba protiv hibridnih pretnji

Bezbednost je bila jedan od glavnih stubova razgovora C8, u trenutku kada evropske zemlje sve više strahuju od ruskih aktivnosti, uključujući sajber napade, sabotaže i moguće upade dronova ili povrede vazdušnog prostora duž istočnog krila NATO-a.

Iako države C8 imaju različite pristupe direktnoj vojnoj pomoći Ukrajini, pri čemu Poljska i Rumunija pružaju snažnu odbrambenu podršku, dok se Slovačka, Mađarska i Srbija uzdržavaju od direktne isporuke ubojitog naoružanja, na samitu je uspostavljen zajednički okvir za prekograničnu razmenu obaveštajnih podataka, zaštitu kritične infrastrukture i mehanizme civilne zaštite od spoljnih pretnji.

Zajednički investicioni plan vredan 40 milijardi evra

Sa ciljem da geografsku blizinu pretvore u povezane industrijske lance snabdevanja, učesnici samita potpisali su zajedničku Karpatsku deklaraciju i uspostavili okvir za povećanje ekonomskih investicija širom regiona.

Države učesnice objedinile su regionalne ekonomske projekte u jedinstveni investicioni portfolio koji obuhvata gotovo 100 dugoročnih projekata obnove i razvoja, ukupne vrednosti veće od 40 milijardi evra, odnosno oko 45,9 milijardi dolara.

Na samom samitu potpisani su trgovinski, finansijski i investicioni sporazumi vredni više od milijardu evra.

Investicioni sajam održan u okviru samita predstavio je nekoliko ključnih oblasti razvoja.

U sektoru transporta i logistike planirano je proširenje multimodalnih teretnih terminala u Zakarpatskoj oblasti, modernizacija železničkih veza i unapređenje infrastrukture na graničnim prelazima.

U oblasti proizvodnje planirana je veća industrijska povezanost u mašinskoj industriji, elektronici, hladnom lancu i skladištenju, proizvodnji stakla, kao i proizvodnji električnih vozila i motora.

Energetska otpornost i čista energija

U pokušaju da odgovore na zajedničke izazove u oblasti energetske bezbednosti, predstavnici C8 dali su prioritet projektima za jačanje regionalnih elektroenergetskih mreža i ubrzavanje proizvodnje čiste energije. Cilj je smanjenje zavisnosti regiona od spoljnih izvora energije i rizika od prekida snabdevanja.

Među ključnim energetskim projektima predstavljenim na samitu nalaze se ulaganja u velike vetroparkove i solarne elektrane širom karpatskog područja.

Planirano je i povezivanje komercijalnih sistema za skladištenje električne energije i izgradnja dodatnih elektroenergetskih interkonekcija radi bolje stabilizacije i povezivanja regionalnih mreža.

Posebno mesto zauzimaju strateške rezerve gasa. Planirano je korišćenje velikih podzemnih skladišta gasa u zapadnoj Ukrajini za čuvanje strateških energetskih rezervi susednih zemalja Centralne Evrope pred zimsku sezonu.

Novo uporište regionalne stabilnosti

Pokretanjem formata C8 Ukrajina nastoji da pokaže sposobnost vođenja dugoročne multilateralne diplomatije uprkos ratu koji je u toku.

Pored neposrednih ekonomskih rezultata, samit uspostavlja trajniji okvir koji bi zemlje karpatskog regiona trebalo da poveže u zajedničku stratešku strukturu.

Povezivanjem prekograničnih transportnih koridora, zajedničkih projekata obnovljive energije i mehanizama za odbranu od hibridnih pretnji, Karpatska inicijativa ima cilj da istorijski fragmentiran pogranični prostor pretvori u značajan regionalni ekonomski centar.