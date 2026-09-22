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Sjedinjene Američke Države planiraju da ponovo uspostave vojnu bazu iz vremena Hladnog ratana jugu Grenlanda i da otvore još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa zapregama pasa, prema rečima tri osobe upoznate sa najnovijim razvojem događaja.

Ove lokacije su Narsarsuak, čije se stanovništvo smanjilo na svega nekoliko desetina ljudi otkako su SAD zatvorile svoju vojnu bazu "Bluie West One" tokom 1950-ih, i Mestersvig, vojna ispostava koju koristi Sirius patrola sa zapregama pasa, jedinica danskih specijalnih snaga.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Portparol Bele kuće odbio je da komentariše detalje sporazuma, ponovivši raniju izjavu da će njegovo potpisivanje u utorak "obezbediti i zaštititi bezbednost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država".

Danska navodi da sporazum stavlja bezbednost Arktika pod nadležnost Severnoatlantskog saveza (NATO), vojnog odbrambenog saveza, umesto da ona bude isključivo u nadležnosti SAD i Danske.

Sporazum dolazi posle višemesečnog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji već dugo govori da želi da SAD kontrolišu Grenland i koji je u pojedinim trenucima odbijao da isključi mogućnost upotrebe vojne ili ekonomske sile kako bi preuzeo ovu poluautonomnu dansku teritoriju.

Ideju je odbacila ogromna većina Grenlanda, pokazuju ankete. Trampove pretnje, koje su kulminirale u januaru, izazvale su diplomatsku krizu unutar NATO i gurnule Dansku i Grenland u pregovore sa Vašingtonom sa ciljem smanjenja pritiska.

Tokom Hladnog rata, SAD su održavale 17 vojnih objekata i više od 10.000 vojnika na Grenlandu. Danas je ostala samo svemirska baza Pitufik, sa oko 150 američkih vojnika.