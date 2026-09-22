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Kalifornija se priprema za rekordno snažan fenomen El Ninjo, za koji se očekuje da će širom države doneti snažne zimske oluje i poplave, dok je guverner države proglasio vanredno stanje u očekivanju ekstremnih vremenskih prilika u narednim mesecima.

Globalni klimatski fenomen poznat kao "super El Ninjo“" već obara temperaturne rekorde i izaziva predviđanja o izuzetno vlažnoj zimi na mestima kao što je Kalifornija, gde El Ninjo obično donosi snažnije zimske oluje i povećan rizik od poplava.

Nekoliko gradova na obali Kalifornije nedavno se suočilo sa visokim talasima, poplavama i erozijom obale povezanim sa uraganom Mari, kao i sa fenomenom El Ninjo. Stručnjaci su rekli da su ti događaji pružili uvid u to kako bi predstojeća zima mogla da izgleda.

Guverner Gavin Njusom je proglasio vanredno stanje kako bi se obezbedile zalihe za zajednice širom Kalifornije uoči ekstremnih vremenskih prilika, kao i kako bi se Nacionalna garda stavila u pripravnost da pomogne u odgovoru na poplave i operacijama potrage i spasavanja.

Odluka takođe nalaže državnim agencijama da pripreme puteve i kritičnu infrastrukturu, preneo je britanski The Guardian.

Guverner je u saopštenju rekao da je proglašenje vanrednog stanja pokušaj da se "zajednicama pruži podrška koja im je potrebna, spasiocima obezbede alati neophodni za obavljanje njihovog posla i porodicama pruži sigurnost da je njihova država spremna".

"Rano se pripremamo za ovaj El Ninjo jer svaki stanovnik Kalifornije zaslužuje da bude bezbedan u svom domu, povezan sa svojom zajednicom i zaštićen kada nastupi teško vreme", rekao je Njusom.

Ovaj globalni klimatski fenomen nastaje kada se delovi istočnog tropskog Tihog okeana prirodno zagreju, što utiče na vremenske obrasce širom sveta, izazivajući suše u pojedinim oblastima i podstičući snažne oluje u drugim, kao i nagli porast globalnih temperatura.

On pojačava posledice klimatske krize, a nedavna istraživanja pokazala su da globalno zagrevanje dodatno pojačava klimatske obrasce povezane sa El Ninjom.

El Ninjo je ove nedelje oborio rekord za najvišu temperaturu ikada zabeleženu za ovaj fenomen, i to nekoliko meseci pre očekivanog vrhunca.

Ove godine postoji promena od preko 90 odsto u pogledu veoma jakog El Ninja i 75 odsto šanse za događaj istorijske snage, navodi se u saopštenju iz kancelarije guvernera.

To bi moglo doneti jake kiše, poplave, klizišta i poplave na obali koje odvajaju naselja, oštećuju zajednice i izazivaju široko rasprostranjene nestanke struje.

"Kalifornija već preduzima korake kako bi zaštitila zajednice od potencijalno istorijskog El Ninja jer znamo koliko ozbiljni mogu biti ovi vremenski ekstremi izazvani klimatskim promenama", rekao je Vejd Kroufut, kalifornijski sekretar za prirodne resurse, u saopštenju.

Guverner je takođe odobrio proglašenje vanrednog stanja za nekoliko okruga širom države koji su nedavno doživeli značajno razorne teške vremenske prilike.