Slušaj vest

Predsednik Volodimir Zelenski sastao se 22. septembra u Njujorku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o predlozima za prekid vatre u Ukrajini i mogućem putu ka okončanju ruske invazije.

Dvojica predsednika nalaze se među stotinama svetskih lidera i diplomata koji su se okupili u Njujorku povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najvišeg međunarodnog foruma za razgovore o globalnim krizama i izazovima.

Zelenski je ranije rekao da na sastanak donosi "konkretne bezbednosne predloge i mere deeskalacije koje bi mogle da približe kraj rata".

Sastanak, prvi između dvojice lidera od jula, održan je u trenutku kada Vašington ponovo pokušava da posreduje u okončanju sveobuhvatnog rata Rusije i Ukrajine, koji traje već više od četiri i po godine.

Ti napori zapali su u ćorsokak ranije ove godine zbog teritorijalnih zahteva Moskve i preusmeravanja pažnje Vašingtona na rat sa Iranom.

Uoči sastanka, Zelenski je naglasio potrebu za "snažnim koracima ka deeskalaciji" kako bi se približio mir.

"Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati da budu mete Rusije, a to će dovesti do odgovarajućih koraka ka deeskalaciji sa naše strane", napisao je Zelenski na mreži X.

On je takođe upozorio da "više neće biti tako da pati samo zemlja koja je napadnuta".

"Priroda rata sada je takva da će i agresor trpeti posledice", poručio je Zelenski.

Tramp je, sa druge strane, 21. septembra izjavio da je rat naneo veliku štetu ruskoj industriji prerade nafte i pozvao na okončanje sukoba.

Foto: Printscreen

Američki predsednik ranije je povezivao ukrajinske napade na ruske rafinerije sa naglim rastom globalnih cena dizela, što stručnjaci osporavaju, i zatražio od Ukrajine da obustavi napade na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom dizel goriva.

Zelenskijeva poseta usledila je i nedugo nakon što je Tramp potpisao veliki zakon o sankcijama koji mu daje ovlašćenje da uvede carine od 100 odsto za pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa.

Američki Stejt department takođe je odobrio moguću prodaju sistema protivvazdušne odbrane Ukrajini u vrednosti od 2,7 milijardi dolara.

"Putin je spreman da se sastane kako bi se okončao rat u Ukrajini"

Donald Tramp izjavio je da je Vladimir Putin "spreman da se sastane" kako bi razgovarao o okončanju rata u Ukrajini.

Govoreći pored Volodimira Zelenskog u sedištu UN, Tramp je rekao za Putina:

"Spreman je da se sastane. Spreman je. Voleo bi da vidi kraj rata."

Tramp je slične tvrdnje iznosio nekoliko puta tokom svojih pokušaja da posreduje u postizanju mira. Putin je, međutim, više puta odbijao da se sastane sa Zelenskim radi razgovora o uslovima za okončanje rata ili je insistirao da se eventualni susret održi u Moskvi.

Ruski predsednik se prošle godine sastao sa Trampom na Aljasci.

"Mislim da obojica žele da vide kraj rata, da budem iskren", nastavio je Tramp.

"Vreme je. Mnogo ljudi gine i oni to ne žele. Mislim da obojica, i Putin i Zelenski, žele da vide kraj rata", rekao je američki predsednik.

Trampove tvrdnje dolaze uprkos tome što je Putin pokrenuo punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine i što brojni izveštaji ukazuju da ruski predsednik i dalje ne odustaje od svojih ratnih ciljeva, uprkos velikim ljudskim i ekonomskim gubicima.

Zelenski je tokom ovog dela obraćanja uglavnom ćutao pored Trampa, a njihove izjave pred novinarima bile su kratke.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Rusija je izgubila kontrolu

Tramp je u ponedeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je "Rusija, nažalost, izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizel goriva zbog rata sa Ukrajinom" i da zbog toga "ceo svet trpi".

"Ovaj besmisleni rat sa Ukrajinom, kojem nema kraja, mora da se završi", napisao je Tramp.

Osoba upoznata sa razgovorima rekla je da je energetsko primirje jedna od tema o kojima se pregovara i da je Tramp zatražio od Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije nafte u okviru širih napora za deeskalaciju sukoba.

Kijev, međutim, ne želi da jednostrano obustavi napade. Ukrajina smatra da je velika šteta koju nanosi ključnoj ruskoj naftnoj industriji jedan od najboljih načina da primora Moskvu da sedne za pregovarački sto.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

U nedelju su u ukrajinskom napadu dronovima poginule tri osobe, a pogođena je i rafinerija nafte u Moskvi. Napad se dogodio tokom strogo kontrolisanih ruskih izbora na kojima je vladajuća Jedinstvena Rusija dodatno učvrstila kontrolu nad parlamentom.

Očekuje se da će Kremlj rezultate izbora predstaviti kao dokaz podrške javnosti politici ruskog predsednika Vladimira Putina i ratu.

Na ulicama Kijeva, međutim, nema mnogo nade da će razgovori u Njujorku doneti predah od sukoba.

"Da li će Putin pristati da prestane da napada stambena područja i ubija civile? Neće. Zašto bismo onda mi pristali na bilo šta?", rekao je 57-godišnji preduzetnik Mikola Sidorenko.