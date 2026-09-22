Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha ocenio je odluku EU da ukloni ruske oligarhe Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana sa liste sankcija kao "sramnu i neopravdanu".

Sibiha je rekao da je uklanjanje ova dva ruska oligarha sa liste sankcija pozdravljeno u Moskvi.

"Moskva slavi jer je dobila ono što je želela: osećaj nekažnjivosti, poniženje EU i podele među Evropljanima".

Vladimir Putin i Ališer Usmanov Foto: EPA-EFE/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN

Ipak, Sibiha je predložio i alternativu za zemlje EU – uvođenje nacionalnih sankcija ovoj dvojici oligarha.

"Ali, i dalje postoji način da se pokvari slavlje u Moskvi. Pozivam sve države članice EU da odmah objave da će uvesti sopstvene nacionalne sankcije ovoj dvojici pojedinaca".

Predstavnici zemalja Evropske unije dogovorili su se danas da uklone dva ruska milijardera sa liste sankcija Rusiji i da produže važenje mera za preostalih 3.000 pojedinaca i pravnih lica na period od tri godine, nakon što je Letonija povukla veto, izjavile su danas evropske diplomate, preneo je Rojters.

Ranije je objavljeno da je Komitet stalnih predstavnika pri EU (Koreper) 22. septembra postigao preliminarni dogovor o produženju sankcija, uz istovremeno uklanjanje ruskih oligarha Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana sa te liste.

Letonija je najavila da će uvesti nacionalne sankcije Ališeru Usmanovu i Mihailu Fridmanu nakon što je napravila ustupak i povukla veto na njihovo uklanjanje sa liste sankcija EU.