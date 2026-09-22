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Mađarski premijer Peter Mađar uporedio je format "Karpatska osmorka", koji je pokrenula Ukrajina, sa seoskim fudbalom i izjavio da je uključivanje njegove zemlje u tu inicijativu bez prethodne saglasnosti potpuno neprihvatljivo.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je izrazio iznenađenje najnovijim "nepotrebno konfrontirajućim" izjavama Mađara u vezi sa Ukrajinom, uključujući njegovo insistiranje na tome da Mađarska nije članica "Karpatske osmorke" i da njegova vlada neće dozvoliti izgradnju skladišta nafte u Mađarskoj za potrebe Ukrajine.

Sibiha je dodao da, iako je bivši premijer Viktor Orban otišao, "njegova politika opstrukcije i izolacionizma i dalje cveta".

Andrij Sibiha Foto: Pavlo Bahmut / Avalon / Profimedia

"Pomažem vam. Tvrditi da je suverena zemlja članica neke međunarodne saradnje (Karpatska osmorka) bez prethodnih konsultacija ili saglasnosti te zemlje, potpuno je neprihvatljivo. Evo primera: 'Zdravo, osnovali smo fudbalski tim u susednom selu. Ne poznajemo se, ali ti si u timu i moraš da doneseš loptu'".

U diskusiju se uključila i mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban, navodeći da je nova mađarska vlada "napravila niz gestova dobre volje prema Ukrajini" od dolaska na vlast.

"Dakle, ovde nema analogije sa politikom opstrukcije koju je sprovodio Viktor Orban", rekla je ona.