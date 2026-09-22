"VRLO DOBAR SASTANAK" Tramp potvrdio da su se sreli američki i iranski zvaničnici: Ne mogu da zamislim zašto Iranci ne bi hteli da sklope sporazum!
- U govoru pred Generalnom skupštinom UN zapretio je da će 'uništiti' Iran ako uskoro ne bude postignut sporazum o okončanju rata.
- Pozvao je Teheran da ponovo otvori Hormuski moreuz i vrati se pregovorima, uz tvrdnju da Iran odugovlači dogovor do izbora u SAD.
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da su se danas sastali američki i iranski zvaničnici i da je to bio "vrlo dobar sastanak" koji je trajao tri sata, ali nije izneo detalje.
Tramp je to izjavio novinarima neposredno pošto je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pretio da će "uništiti" Iran ako se uskoro ne postigne sporazum o okončanju sedmomesečnog rata.
On je rekao da su predstavnici SAD, među kojima su i specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared kušner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.
"Ne mogu da zamislim zašto Iranci ne bi hteli da sklope sporazum. U pitanju su ili potencijalna veličina ili uništenje, to su im dve opcije", rekao je Tramp, ističući da Iran "može biti velika zemlja", prenosi Skaj njuz.
Prema njegovim rečima, sastanak je bio veoma produktivan.
Dodao je da su američki specijalni izaslanici zakazali novi sastanak sa Iranom u "bliskoj budućnosti".
Tramp je ipak nagovestio da je možda nalazi na prekretnici u tom ratu, istovremeno pozivajući Islamsku Republiku da u potpunosti ponovo otvori Hormuski moreuz i vrati se za pregovarački sto da bi se našlo rešenje za okončanje sukoba.
"Preda mnom ;je velika odluka”, rekao je Tramp u govoru i nastavio: "Da li će biti postignut sporazum sa Iranom koji će im omogućiti da se obnove i izgrade daleko veću zemlju nego što je ikada bila – možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svetu? Ili ću uništiti Islamsku Republiku, i to brzo, ne dajući joj više nikada priliku da ubija i uništava ljude i zemlje?”.
Predsednik je ovo izjavio tokom svog sveobuhvatnog govora tom međunarodnom telu, u kojem je takođe pohvalio ovogodišnju vojnu operaciju SAD sa ciljem svrgavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura s vlasti, kao i novi sporazum o proširenju američkog vojnog prisustva na Grenlandu, dok se istovremeno usprotivio zahtevima za strožom regulacijom industrije veštačke inteligencije.
Ipak, u središtu njegovog govora bila je snažna odbrana rata i odbacivanje stava da je Iran pokazao određeni stepen otpornosti.
„Teroristički režim se loše ponaša, ne zato što su jaki i sigurni u sebe, već zato što su slabi i očajni”, rekao je Tramp.
Tramp je optužio Iran da odugovlači sa postizanjem sporazuma o ponovnom otvaranju Hormuskog moreuza i pregovorima o okončanju rata, čekajući da novembarski izbori poslanika u Sjedinjenim Državama. Insistirao je na tome da ta taktika neće uticati na njegov pristup sukobu.
Veći deo iranske delegacije napustio je salu dok je Tramp oštro kritikovao Islamsku Republiku.
Trampov spoljnopolitički pristup, a posebno njegova odluka da zarati s Iranom, ugrožava nade njegovih Republikanaca da će zadržati kontrolu nad oba doma Kongresa SAD na predstojećim izborima. Uprkos tome, Tramp je u govoru izneo stav da je svet bolje mesto zahvaljujući njegovom vođstvu.
„Kao predsednik najizvanrednije države u istoriji”, rekao je Tramp, "ne želim da dozvolim da opasnosti rastu i čekaju neki drugi dan. Ne verujem u to da treba pustiti probleme da se pogoršavaju".
Kurir.rs/Skaj njuz/Agencije