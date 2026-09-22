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Upotreba besposadnih sistema na ratištima uskoro bi mogla drastično da poraste. Prema predviđanjima Ačija Takagame, direktora ukrajinsko-estonske kompanije Ark Robotics, budućim bojištima dominiraće hiljade autonomnih robota i dronova, koji će brojčano višestruko nadmašiti ljudske vojnike.

Dok su dronovi trenutno odgovorni za oko 80 odsto gubitaka na frontu, Takagama upozorava da je to tek početak i da sledi potpuna transformacija i masovna robotizacija ratovanja.

Univerzalni "mozak" za robote na kopnu, moru i u vazduhu

Ključni proizvod kompanije Ark Robotics nije pojedinačno vozilo, već sistem Frontier, koji funkcioniše kao univerzalni procesorski "mozak" za mobilne robote. Sistem omogućava jednom operateru da upravlja čitavim timom različitih robota sa bilo koje udaljenosti, bilo da je reč o besposadnim kopnenim vozilima (UGV), vazdušnim dronovima ili robotskim čamcima.

Kompanija je to nedavno demonstrirala na sajmu u Poljskoj, gde su posetioci sa izložbenog prostora upravljali kopnenim robotom koji se nalazio u Ukrajini.

Iako su se mnoge kompanije usmerile isključivo na vazdušne dronove, Ark Robotics naglasak stavlja na kopnene robote. Takagama ih smatra osnovom buduće robotske vojske jer mogu da nose teške terete, drže položaje i služe kao pokretne platforme za lansiranje FPV dronova ili elektronsko ometanje.

Izazovi autonomije i "IKEA-izacija" vojne opreme

Jedan od najvećih izazova za kopnene robote jeste autonomno kretanje van uređenih puteva. Prepreke poput visoke trave ili novonastalih kratera od granata često zbunjuju njihove senzore.

Ark Robotics zato radi na naprednom povezivanju podataka, pri čemu vazdušni dronovi snimaju teren i šalju informacije kopnenim robotima kako bi mogli samostalno da planiraju rute. U kompaniji procenjuju da ih od potpuno autonomnih misija dostave bez ljudskog nadzora deli između šest meseci i godinu dana.

Rat u Ukrajini doveo je i do takozvane "IKEA-izacije" vojne robotike. Za razliku od zapadnih zemalja, koje razvijaju skupe i teško oklopljene robote, ukrajinski pristup zasniva se na jeftinoj i masovnoj proizvodnji.

Budući da moderno protivtenkovsko oružje i FPV dronovi sa lakoćom probijaju čelični oklop, ukrajinska besposadna kopnena vozila uglavnom nemaju tešku zaštitu. Umesto toga, primenjuje se koncept prema kojem su pojedinačna vozila jeftina i lako zamenljiva, dok im zaštitu pruža delovanje u grupi sa drugim robotima namenjenim protivvazdušnoj odbrani ili ometanju signala.

Roboti bi mogli da zamene većinu vojnika na prvoj liniji

Proizvodnja kopnenih robota u Ukrajini beleži ogroman rast. Sa manje od 10.000 jedinica tokom 2025. godine porasla je na više od 25.000 u 2026, uz plan da se proizvodnja dodatno udvostruči.

Pojedine jedinice, poput 3. jurišne brigade, planiraju da do kraja godine 30 odsto vojnika na prvoj liniji zamene kopnenim robotima, dok bi u narednim godinama taj udeo mogao da dostigne čak 80 odsto.

U takvom scenariju, vojnici bi se povukli dalje od prve linije i preuzeli uloge komandanata, operatera i koordinatora robotskih sistema.

"Zapad nije spreman za ovakav rat"

Takagama upozorava da zapadne zemlje i članice NATO-a, uprkos znatno većim vojnim budžetima, još nisu spremne za ovakav način ratovanja.