Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Moldavski parlament izglasao je 60-dnevno vanredno stanje u energetskom i vodnom sektoru zbog veoma niskog vodostaja reke Dnjestar i rasta cena energenata izazvanog globalnim sukobima. Moldavija se suočava sa ozbiljnim nedostatkom vode u rekama Dnjestar i Prut, što ugrožava vodosnabdevanje, piše AP.

Ministarstvo životne sredine saopštilo je da će nove mere omogućiti vlastima da brže reaguju i uvode privremena rešenja kako bi se snabdevanje održalo tamo gde bude potrebno.

"Posebna pažnja posvećena je situaciji na reci Dnjestar, koja je jedan od glavnih izvora vode za Republiku Moldaviju", navodi se u saopštenju ministarstva.

Meru su u parlamentu, koji ima 101 poslanika, podržala 54 poslanika, 20 ih je bilo protiv, dok 22 nisu glasala. Vanredno stanje stupa na snagu u subotu.

1/5 Vidi galeriju Pad vodostaja Dunava u Mađrskoj zbog suše Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Kombinacija više problema

Odluka je usledila dan nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost, kojim je predsedavala moldavska predsednica Maja Sandu. Na sastanku se razgovaralo o uticaju međunarodne energetske krize na Moldaviju i merama za jačanje energetske otpornosti zemlje uoči zime.

Premijer Vasile Tofan izjavio je danas da je kombinacija suše, sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i uništavanja rafinerija, dovela do rasta cena energenata i stvorila dodatni pritisak na moldavski energetski sektor.

Moldavija u velikoj meri zavisi od uvoza prirodnog gasa i električne energije. Slične mere pripravnosti u oba sektora, koje ističu u petak, na snazi su od jula, kada je Evropu pogodila velika suša.

"Ne kažem da ćemo sutra ostati bez gasa, dizela, struje ili vode", rekao je Tofan.

"Problem je u tome što u hladnu sezonu ulazimo sa nekoliko velikih rizika koji se istovremeno preklapaju", objasnio je.

1/15 Vidi galeriju Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

Moguće restrikcije vode

Tofan je dodao da u akumulaciju Novodnjestrovsk, uzvodno u Ukrajini, dotiče oko 22 kubna metra vode u sekundi. To je znatno ispod minimuma od 60 kubnih metara u sekundi, koji je, prema njegovim rečima, neophodan.

Ministar životne sredine George Hajder rekao je da bi mogla da bude ograničena potrošnja vode koja nije neophodna.

"Moramo da imamo sve alate potrebne za intervenciju", poručio je.

Moldavija je vanredno stanje u energetskom sektoru proglasila i u martu, nakon što su ruski napadi na ukrajinsku energetsku mrežu prekinuli ključni dalekovod koji povezuje zemlju sa Rumunijom.