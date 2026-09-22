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Ukrajinskom predsedniku se žuri da okonča rat

Ukrajinskom predsedniku se žuri da okonča rat

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizrazio je danas nadu da će rat protiv Rusije uskoro biti okončan i da će američki predsednik Donald Tramp pomoći u tome.

Govoreći pred medijima nakon sastanka sa Trampom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Zelenski je rekao da je potrebno okončati rat što je pre moguće, "po mogućstvu pre zime", prenosi Ukrinform.

On je, takođe, izrazio zahvalnost Trampu zbog potpisivanja zakona koji je inicirao republikanski senator Lindzi Grejem, a koji omogućava značajno pooštravanje sankcija protiv Rusije.

Posle sastanka sa Zelenskim, Tramp je izjavio da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor.

"Mislim da će se nešto desiti", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje novinara da li Ukrajina mora da se odrekne nečega kako bi se okončao rat.

Tramp je istakao da su Ukrajinci "veoma sposoban narod", koji ima "veoma sposobno rukovodstvo", aludirajući na Zelenskog koji je sedeo pored njega.

Prema Trampovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini.