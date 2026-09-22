TRAMP U UN RATUJE SA NOVINARIMA CNN: "Ne bi trebalo da budete ovde i izveštavate o meni"
- To je usledilo nakon što je njegovoj administraciji zabranila da izveštava iz Bele kuće CNN, kao i Politiku i MS Now.
- CNN je zbog zabrane tužio Trampovu administraciju, a drugi mediji su pauzirali rad u znak solidarnosti.
Američki predsednik Donald Tramp danas je na Generalnoj skupštini UN rekao da je "iznenađen" što CNN izveštava o njemu i poručio ekipi te medijske kuće da "ne bi trebalo da budu tu", nakon što joj je, kao i Politiku i MS Now, u petak zabranio da izveštavaju iz Bele kuće.
"Ujedinjene nacije su nam dozvolile da budemo ovde, gospodine", rekao je izveštač CNN-a Trampu, kada je predsednik SAD počeo da negoduje zbog prisustva CNN-a.
Tramp je ekipi te američke televizije rekao: "Ne bi trebalo da budete ovde i da izveštavate o meni".
"Rekli ste da nećete o meni izveštavati, ne bi trebalo to da radite", dodao je Tramp.
CNN je, zajedno sa MS Now i Politikom, tužio Trampovu administraciju zbog zabrane izveštavanja iz Bele kuće, a drugi mediji koji redovno televizijski izveštavaju o predsedničkim aktivnostima pauzirali su svoj rad u znak solidarnosti sa njima.