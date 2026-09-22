Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas je na Generalnoj skupštini UN rekao da je "iznenađen" što CNN izveštava o njemu i poručio ekipi te medijske kuće da "ne bi trebalo da budu tu", nakon što joj je, kao i Politiku i MS Now, u petak zabranio da izveštavaju iz Bele kuće.

"Ujedinjene nacije su nam dozvolile da budemo ovde, gospodine", rekao je izveštač CNN-a Trampu, kada je predsednik SAD počeo da negoduje zbog prisustva CNN-a.

Tramp je ekipi te američke televizije rekao: "Ne bi trebalo da budete ovde i da izveštavate o meni".

"Rekli ste da nećete o meni izveštavati, ne bi trebalo to da radite", dodao je Tramp.

CNN je, zajedno sa MS Now i Politikom, tužio Trampovu administraciju zbog zabrane izveštavanja iz Bele kuće, a drugi mediji koji redovno televizijski izveštavaju o predsedničkim aktivnostima pauzirali su svoj rad u znak solidarnosti sa njima.

Ne propustitePlanetaTRAMP U RATU S MEDIJIMA: Mreži MS NOW, CNN i Politiku zabranjen pristup Beloj kući
Donald Tramp Bela kućajpg
PlanetaTRAMP U RATU S VAŽNIM AMERIČKIM MEDIJIMA: "Zabranjujem pristup Beloj kući medijima sa lažnim vestima CNN, MSNOW i Politico!
donald-tramp-novinari.jpg
PlanetaZAŠTO JE TRAMP ZAUSTAVIO UDARE NA IRAN? Otkriveno šta se događalo iza zatvorenih vrata u Beloj kući!
Donald Tramp
Planeta10 KLJUČNIH TAČAKA HAOSA NA BLISKOM ISTOKU Ovo je detaljna analiza CNN koja otkriva stanje u sukobu SAD i Irana: Ko je nadmoćan i gde vlada najveće rasulo
collage copy.jpg