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Američki predsednik Donald Tramp danas je na Generalnoj skupštini UN rekao da je "iznenađen" što CNN izveštava o njemu i poručio ekipi te medijske kuće da "ne bi trebalo da budu tu", nakon što joj je, kao i Politiku i MS Now, u petak zabranio da izveštavaju iz Bele kuće.

"Ujedinjene nacije su nam dozvolile da budemo ovde, gospodine", rekao je izveštač CNN-a Trampu, kada je predsednik SAD počeo da negoduje zbog prisustva CNN-a.

Tramp je ekipi te američke televizije rekao: "Ne bi trebalo da budete ovde i da izveštavate o meni".

"Rekli ste da nećete o meni izveštavati, ne bi trebalo to da radite", dodao je Tramp.