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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je ranije ovog leta da se "El Ninjo pred našim očima pretvara u super El Ninjo" i pozvao države da okončaju zavisnost od fosilnih goriva koja doprinose zagrevanju planete.

"Svet mora da ga shvati kao hitno klimatsko upozorenje. Uslovi El Ninja dolivaće ulje na vatru sveta koji se zagreva. Posledice će biti još snažnije, dosezaće još dalje i prelaziće granice razornom brzinom", rekao je Gutereš.

Međutim, veoma snažan El Ninjo ne znači da će svaki deo sveta biti pogođen podjednako. Postavlja se pitanje kakve će posledice imati po Rusiju.

El Ninjo podrazumeva zagrevanje centralnog i istočnog dela ekvatorijalnog Tihog okeana. Pojavljuje se svakih nekoliko godina i deo je prirodnog klimatskog ciklusa koji se smenjuje između tople faze, El Ninja, i hladne faze poznate kao La Ninja.

Tokom El Ninja, toplija voda okeana izaziva velike promene u globalnim vremenskim obrascima, uključujući suše i povećan rizik od šumskih požara u jugoistočnoj Aziji i Australiji, kao i obilne padavine u delovima Južne i Severne Amerike.

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Najsnažniji El Ninjo do sada

Naučnici El Ninjo klasifikuju kao "super" kada zagrevanje okeana dostigne ili premaši dva stepena Celzijusa tokom nekoliko meseci. Trenutni El Ninjo dostigao je do avgusta odstupanje od 2,7 stepeni, dok pojedine prognoze ukazuju da bi na vrhuncu između novembra i decembra mogao da dostigne čak četiri stepena.

Iako naučnici nisu utvrdili da klimatske promene izazvane ljudskim aktivnostima povećavaju učestalost ili intenzitet El Ninja, toplija atmosfera i okeani mogu da pojačaju njegove posledice, jer sagorevanje fosilnih goriva povećava količinu toplote i vlage koje doprinose ekstremnim vremenskim pojavama.

Nekoliko super El Ninjo događaja zabeleženo je tokom poslednjih decenija, uključujući periode 2014-2016, 1997-1998. i 1982-1983. godine.

Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji, aktuelni super El Ninjo mogao bi da postane najsnažniji ikada zabeležen i očekuje se da će trajati do februara 2027. godine.

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Njegovo jačanje već se oseća širom sveta. Indija beleži najslabiju sezonu monsuna u poslednje dve decenije, dok meteorolozi El Ninjo navode kao jedan od glavnih razloga neuobičajeno mirne sezone uragana na Atlantiku.

Rusija bi mogla da izbegne najteže posledice

Pošto se Rusija nalazi daleko od tropskog Pacifika, neposredni okeanski mehanizmi povezani sa El Ninjom ne pogađaju zemlju direktno, rekla je za Moskou tajms Ana Skrigan, istraživačica organizacije Climate Action Network.

"Prethodni super El Ninjo događaji nisu imali značajan uticaj na Rusiju, tako da nema mnogo razloga za zabrinutost. U poređenju sa drugim klimatskim pojavama, super El Ninjo nije naročito destruktivan za ovaj region", rekla je Skrigan.

Na primer, super El Ninjo iz 1997-1998. izazvao je u Rusiji relativno blage promene umesto katastrofalnih posledica. Povećane padavine doprinele su, između ostalog, porastu nivoa Kaspijskog mora.

Te posledice bile su neuporedivo manje od razaranja u drugim delovima sveta, gde su suše uništavale useve širom Indonezije i južne Afrike, velike poplave pogodile Peru i Ekvador, dok je u Keniji i Somaliji došlo do naglog širenja kolere i malarije.

Modeli Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze predviđaju natprosečne snežne padavine u velikom delu evropskog dela Rusije tokom predstojeće zime. To ovaj region razlikuje od zapadnog dela Evrope, gde se očekuje manje snega.

"Prognoze za zimu u Rusiji i dalje su različite. Neki modeli predviđaju snežnu, ali blagu zimu, dok drugi ukazuju na hladnije uslove, pod pretpostavkom da će Sibirski anticiklon nadjačati uticaj El Ninja", rekla je Skrigan.

Najveći udar mogao bi da stigne preko cena

Rusija je, prema njenim rečima, znatno ranjivija na posredne posledice, posebno kroz promene globalnih cena hrane i energenata. Ekonomski problemi u drugim državama mogu da pokrenu domino efekat koji bi uticao i na troškove života u Rusiji.

Na vrhuncu super El Ninja 1997-1998, kada je temperaturno odstupanje dostiglo 2,4 stepena, procenjuje se da je globalni BDP pretrpeo gubitak od oko 5,7 biliona dolara, više nego dvostruko u odnosu na ekonomske gubitke izazvane finansijskom krizom 2008. godine.

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Veliki deo štete bio je posledica dugotrajnog usporavanja ekonomskih aktivnosti, čije su se posledice osećale godinama nakon završetka samog klimatskog događaja.

Kada je reč o Rusiji, Skrigan kaže da je uticaj prethodnih super El Ninjo događaja bio "stvaran, ali indirektan i nedestruktivan".

"Globalni mehanizam je mnogo jasniji. Indonezija već distribuira pumpe za vodu i obnavlja mreže za navodnjavanje pripremajući se za sušu razmera one iz 1997-1998", rekla je.