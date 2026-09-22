AVIONIMA NEĆE DAVATI NI GORIVO, SVI LETOVI OBUSTAVLJENI Ova zemlja je donela drastičnu odluku nakon američke pretnje
- Teheran je potvrdio da su od srede otkazani letovi za Bagdad i Muskat, dok bi linije ka drugim destinacijama trebalo da nastave da saobraćaju.
- Vašington upozorava da aerodromi koji iranskim avionima obezbede gorivo ili druge usluge rizikuju isključenje iz dolarskog finansijskog sistema.
Irak je naložio svojoj Agenciji za civilno vazduhoplovstvo da od srede obustavi letove iranskih avio-kompanija prema aerodromu u Bagdadu, rekla su dva izvora za Rojters, nakon što su Sjedinjene Američke Države zapretile sankcijama svakom aerodromu koji pruža usluge iranskim avio-prevoznicima.
Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je u ponedeljak da će svim iranskim avio-kompanijama od 23. septembra biti onemogućeno poslovanje zbog pretnje sekundarnim sankcijama pružaocima usluga u vazdušnom saobraćaju, sedam meseci nakon početka rata između Sjedinjenih Država i Irana.
Preusmeravanje letova ka Nadžafu
Iračka vlada razmatra preusmeravanje letova kompanije Iran Air iz Bagdada ka aerodromu u Nadžafu, rekla su dva upućena izvora koja su želela da ostanu anonimna.
Obustava letova stupa na snagu u sredu u ponoć.
Iranska strana potvrdila otkazivanje letova
Iranska novinska agencija Tasnim ranije je, pozivajući se na Iransku organizaciju za civilno vazduhoplovstvo, objavila da su letovi iz Teherana za Bagdad i Muskat otkazani od srede.
Svi ostali međunarodni letovi, uključujući let za Istanbul, odvijaće se prema planiranom rasporedu.
"Iranskim putnicima trenutno nije dozvoljen ulazak na aerodrom u Omanu i u toku su konsultacije o tom pitanju", rekao je portparol Iranske organizacije za civilno vazduhoplovstvo za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju ISNA.
Besent je za CNBC rekao da, u trenutku kada iranski avion sleti na neki aerodrom, tom aerodromu važe jasna ograničenja.
"Ne smete da mu obezbedite gorivo, ne smete da mu pružite usluge sletanja niti da mu prodajete karte, inače ćete biti isključeni iz dolarskog sistema", rekao je Besent.
(Kurir.rs/JerusalemPost)