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Irak je naložio svojoj Agenciji za civilno vazduhoplovstvo da od srede obustavi letove iranskih avio-kompanija prema aerodromu u Bagdadu, rekla su dva izvora za Rojters, nakon što su Sjedinjene Američke Države zapretile sankcijama svakom aerodromu koji pruža usluge iranskim avio-prevoznicima.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je u ponedeljak da će svim iranskim avio-kompanijama od 23. septembra biti onemogućeno poslovanje zbog pretnje sekundarnim sankcijama pružaocima usluga u vazdušnom saobraćaju, sedam meseci nakon početka rata između Sjedinjenih Država i Irana.

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Preusmeravanje letova ka Nadžafu

Iračka vlada razmatra preusmeravanje letova kompanije Iran Air iz Bagdada ka aerodromu u Nadžafu, rekla su dva upućena izvora koja su želela da ostanu anonimna.

Obustava letova stupa na snagu u sredu u ponoć.

Iranska strana potvrdila otkazivanje letova

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je, pozivajući se na Iransku organizaciju za civilno vazduhoplovstvo, objavila da su letovi iz Teherana za Bagdad i Muskat otkazani od srede.

Svi ostali međunarodni letovi, uključujući let za Istanbul, odvijaće se prema planiranom rasporedu.

"Iranskim putnicima trenutno nije dozvoljen ulazak na aerodrom u Omanu i u toku su konsultacije o tom pitanju", rekao je portparol Iranske organizacije za civilno vazduhoplovstvo za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju ISNA.

Besent je za CNBC rekao da, u trenutku kada iranski avion sleti na neki aerodrom, tom aerodromu važe jasna ograničenja.