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Sastali se Arakči i Vitkof

Sastali se Arakči i Vitkof

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Iran je američkom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, objavili su večeras iranski mediji.

Kako je preneo Rojters, ti uslovi uključuju hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava na svim frontovima.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se danas sa Vitkofom na marginama Generalne skupštine UN, a tokom razgovora su, prema navodima državnih medija, SAD upoznate sa zahtevima Teherana.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Jedan od ključnih problema za Vašington predstavlja Ormuski moreuz. Teheran je, prema analizi, pokazao da može dugotrajno da ga blokira, čime je dobio snažnu polugu za uticaj na globalno snabdevanje naftom.

Istovremeno, iranske savezničke grupe i dalje su aktivne. Huti su u Jemenu ovog meseca ostvarili teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora, zauzevši luku Moha i strateška ostrva poput Perima.

Time su došli u poziciju da mogu da kontrolišu Bab el-Mandeb, moreuz koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. I Teheran i Huti mesecima su upozoravali da bi taj pomorski pravac mogao biti zatvoren ukoliko SAD nastave rat.

Istovremeno su ponovo porasle tenzije između Huta i Saudijske Arabije. Rijad je prošle nedelje privremeno zatvorio naftovod Istok–Zapad nakon napada dronom, za koji je odgovornost pripisao militantima iz Iraka koje podržava Iran.