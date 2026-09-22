Slušaj vest

Iran je američkom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, objavili su večeras iranski mediji.

Kako je preneo Rojters, ti uslovi uključuju hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava na svim frontovima.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se danas sa Vitkofom na marginama Generalne skupštine UN, a tokom razgovora su, prema navodima državnih medija, SAD upoznate sa zahtevima Teherana.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Jedan od ključnih problema za Vašington predstavlja Ormuski moreuz. Teheran je, prema analizi, pokazao da može dugotrajno da ga blokira, čime je dobio snažnu polugu za uticaj na globalno snabdevanje naftom.

Istovremeno, iranske savezničke grupe i dalje su aktivne. Huti su u Jemenu ovog meseca ostvarili teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora, zauzevši luku Moha i strateška ostrva poput Perima.

Time su došli u poziciju da mogu da kontrolišu Bab el-Mandeb, moreuz koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. I Teheran i Huti mesecima su upozoravali da bi taj pomorski pravac mogao biti zatvoren ukoliko SAD nastave rat.

Istovremeno su ponovo porasle tenzije između Huta i Saudijske Arabije. Rijad je prošle nedelje privremeno zatvorio naftovod Istok–Zapad nakon napada dronom, za koji je odgovornost pripisao militantima iz Iraka koje podržava Iran.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaPOGOĐEN TANKER U ORMUSKOM MOREUZU! Otkriveno čiji projektil je u pitanju, povređena dva člana posade
Ormuski moreuz Hormuz (5).jpg
PlanetaPOGOĐEN IRANSKI TRGOVAČKI BROD! Nova eskalacija kod Ormuskog moreuza, ima mrtvih!
Akvila 2 trajekt helikopter (5).png
PlanetaVELIKA OFANZIVA I POBEDE HUTA U JEMENU: Zašto je važna za ceo svet i kakve veze ima sa ratom između Amerike i Irana? (FOTO/VIDEO)
Jemenski pobunjenici Huti.
PlanetaHITNO ZATVORENA GLAVNA "ŽILA KUCAVICA" Sve bukti posle NAPADA, objavljeni satelitski snimci, kulja gusti crni dim! (FOTO/VIDEO)
satelitski snimak crni dim pustinja jugoistočno od Medine saudijski naftovod Istok–Zapad (1).png
PlanetaHUTI U SILOVITOM BLICKRIGU! Osvojili još jedno strateško ostrvo na ulazu u Crveno more, evo šta Iran sada zahteva od Saudijske Arabije! (FOTO/VIDEO)
Huti.jpg
PlanetaPONOVO KLJUČA U IRANU, IZBILI NOVI PROTESTI! Ljudi besni izlaze na ulice: "Trošim ušteđevinu u dolarima i zlatu samo da preživim" (FOTO/VIDEO)
Teheran.png
PlanetaTAJNA OPERACIJA AMERIČKE VOJSKE U ORMUSKOM MOREUZU: "Mornaričke foke" četiri meseca čiste pomorske mine koje je postavio Iran
profimedia0631361894.jpg