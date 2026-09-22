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Južnokorejski predsednik Li Džae Mjung izrazio je danas nadu da će se pojaviti mogućnost da Južna Koreja i Severna Koreja u budućnosti sarađuju u međunarodnoj zajednici u više oblasti.

"Najvažniji zadatak je okončanje decenijama starog rata na Korejskom poluostrvu i uspostavljanje trajnog mirovnog režima", rekao je Mjung tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

On je istakao da Seul i Pjongjang mogu da sarađuju u oblastima kao što su javno zdravlje, reagovanje na katastrofe i klimatska kriza, dodajući da to može biti "novo putovanje ka mirnom suživotu i zajedničkom rastu".

Dodao je da će Južna Koreja i Severna Koreja nastojati da doprinesu promociji stabilnosti i saradnje u severoistočnoj Aziji.

Prošle sedmice, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, Kim Jo Džong, poručila je da neće doći do promene kursa Severne Koreje ka jačanju nuklearnog arsenala te zemlje.