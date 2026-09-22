"OKONČATI DECENIJSKI RAT NA KOREJSKOM POLUOSTRVU": Južnokorejski predsednik izrazio nadu u mogućnost suživota sa Severnom Korejom
- Naveo je da Južna i Severna Koreja mogu da sarađuju u javnom zdravlju, reagovanju na katastrofe i borbi protiv klimatske krize.
Južnokorejski predsednik Li Džae Mjung izrazio je danas nadu da će se pojaviti mogućnost da Južna Koreja i Severna Koreja u budućnosti sarađuju u međunarodnoj zajednici u više oblasti.
"Najvažniji zadatak je okončanje decenijama starog rata na Korejskom poluostrvu i uspostavljanje trajnog mirovnog režima", rekao je Mjung tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
On je istakao da Seul i Pjongjang mogu da sarađuju u oblastima kao što su javno zdravlje, reagovanje na katastrofe i klimatska kriza, dodajući da to može biti "novo putovanje ka mirnom suživotu i zajedničkom rastu".
Dodao je da će Južna Koreja i Severna Koreja nastojati da doprinesu promociji stabilnosti i saradnje u severoistočnoj Aziji.
Prošle sedmice, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, Kim Jo Džong, poručila je da neće doći do promene kursa Severne Koreje ka jačanju nuklearnog arsenala te zemlje.
Kurir.rs/Agencije