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Izraelska delegacija pri Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija napustila je salu tokom govora turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Od početka izraelskih napada Pojas Gaze, retorika između zvanične Ankare i Tel Aviva se zaoštrila, pri čemu je Erdogan više puta poredio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa Adolfom Hitlerom.

Na sednici Generalne skupštine UN, Erdogan je značajan deo svog govora posvetio kritikovanju Izraela i upozoravanju na tešku situaciju u Pojasu Gaze.

Govoreći o globalnoj bezbednosnoj situaciji, turski predsednik je naglasio da je proteklih 12 meseci bilo među najkrvavijim periodima u poslednje tri decenije. Prema njegovim rečima, 250.000 ljudi je izgubilo život u više od 60 sukoba širom sveta – uključujući Gazu, Ukrajinu, Rusiju, Iran i Liban – dok su stotine hiljada bile prinuđene da napuste svoje domove.

Posebno je istakao potresne podatke iz Pojasa Gaze, napominjući da je čak 74.000 ljudi postalo žrtva "izraelskog državnog terorizma" tokom protekle tri godine. Opisao je potresne scene ljudi koji traže svoje najmilije ispod ruševina i nevine dece koja pokušavaju da pohađaju školu sa drvenim protezama.

"Kao otac i deda koji obožava svoju decu i unuke, teška srca moram da izjavim sa ove govornice da Gaza nije samo najveće svetsko groblje za decu, već i region sa najvišom stopom amputacija kod dece na globalnom nivou", istakao je Erdogan, upozoravajući na katastrofalnu situaciju u bolnicama, gde 70 odsto generatora ne radi zbog nedostatka goriva.

Turski predsednik je opisao Gazu kao "najsramniji i najnehumaniji koncentracioni logor našeg vremena". Napomenuo je da je, čak i nakon prekida vatre koji su posredovali predsednik Tramp i zemlje poput Turske, ubijeno više od 1.500 stanovnika Gaze.