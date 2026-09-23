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Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije u Albaniji (SPAK) izdalo je meru "kućnog pritvora" za Vljoru Hiseni, direktorku Državne obaveštajne službe, koja je suspendovana sa dužnosti.

Ona se tereti za pomaganje izvršiocu krivičnog dela i odavanje službenih tajni.

Kako javljaju lokalni mediji, obavljen je i pretres njenog doma, međutim, Hiseni nije zatečena u njemu. Navode da se ona ne nalazi u Albaniji, već da je trenutno u Bakuu, u Azerbejdžanu, gde prisustvuje konferenciji sa 82 šefa obaveštajnih službi iz celog sveta.

Nešto kasnije, u toku večeri, Hiseni se predala albanskim vlastima na prelazu Vrbnica–Morina, nakon što je tokom današnjeg dana boravila na teritoriji Kosova i Metohije, prenela je Koha.

Prema navodima medija, SPAK je jutros pokrenuo iznenadnu akciju, sprovodeći pretrese kancelarija i domova više visokih zvaničnika i bivših funkcionera, uključujući bivšeg šefa policije Ilira Prode.

Hiseni je optužena za umešanost u veliki korupcijski skandal oko tendera za agenciju koja se bavi razvojem državnih informacionih sistema.

Iz Njujorka, gde prisustvuje Generalnoj skupštini UN, reagovao je i albanski premijer Edi Rama, koji očekuje da će svaka sumnja biti istražena i razjašnjena kroz nezavisan sudski postupak.

"Svi su nevini do konačne presude, ali niko nije iznad zakona ni u kom slučaju i ni iz kog razloga, stoga sam zahvalan Vljori Hiseni na svemu što je učinila ispravno u službi Albanije, dok za sve ostalo u vezi sa slučajem koji su nedavno otvorili pravosudni organi, moj stav ostaje isti kao i prvog dana reforme pravosuđa: nevinost ili krivica optuženog je individualno pitanje pred tužilaštvom i sudom, i ova vladajuća većina, sa mnom na čelu, ostaje verna ovom stavu tako što ne ulazi u suštinu bilo kog pitanja pravde i tako što se ne zalaže da se bilo ko suoči sa pravdom.

Smena direktora službe je hitna, i čim se vratim u Tiranu i u konsultaciji sa predsednikom Republike, izabraćemo novog šefa Državne obaveštajne službe", naveo je on.

Hiseni je zvanično stupila na dužnost u aprilu 2023. godine, kao prva žena na čelu albanske obaveštajne službe. Pre ovog imenovanja, gradila je karijeru u strukturama vlasti tzv. Kosova, u sektoru bezbednosti. Bila je zamenica direktora tzv. Kosovske obaveštajne agencije (KIA) i u junu 2021. godine je razrešena sa te funkcije, odlukom Vjose Osmani i Aljbina Kurtija.

Nakon što je napustila funkcije u Prištini, oko dve godine je bila savetnica premijera Albanije Edija Rame za nacionalnu bezbednost, a zatim je stupila na čelo albanske obaveštajne službe.