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Predsednik SAD Donald Tramp je tokom govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u utorak izneo niz netačnih i obmanjujućih tvrdnji, od kojih mnoge često ponavlja tokom svog tekućeg, drugog mandata u Beloj kući, prenela je agencija Asošijeted pres (AP).

TVRDNJA: „Imamo više municije nego što bismo ikada mogli i da zamislimo da upotrebimo, a proizvodimo je u količinama kakve nikada ranije nismo imali.

ČINJENICE: Po navodima zvaničnika američke vojske, NATO-a i sa Bliskog istoka, zalihe oružja se smanjuju, a stručnjaci za odbranu ukazuju da će američkim vojnim dobavljačima biti potrebne godine da obnove zalihe krstarećih raketa „Tomahavk”, kao i presretača za rakete „Patriot” i THAAD.

Tramp i sistem "patriot" Foto: Shutterstock

U avgustu su zvaničnici izjavili za agenciju Asošijeted pres (AP) da se američka vojska u Evropi suočava sa „više nego kritičnim” nedostatkom naprednih raketnih presretača, što je uglavnom posledica Trampovog rata s Iranom, te izaziva zabrinutost zbog ranjivosti zemalja NATO-a na potencijalni ruski napad.

„Sjedinjene Države imaju dovoljno municije za svaki verovatni scenario u ratu sa Iranom, ali su iscrpljene zalihe stvorile prostor za ranjivost u slučaju potencijalnog sukoba u zapadnom Pacifiku”, navodi se u izveštaju Centra za strateške i međunarodne studije iz maja. „Vreme potrebno za obnavljanje tih zaliha stoga je postalo veliki razlog za zabrinutost.”

ČINJENICE: Računajući i buduće investicije združeni ;resursi bi činili tek oko 22% svetskih rezervi nafte, koje iznose gotovo 1,6 biliona barela.

Foto: AustralianCamera/Shutterstock, Screenshot, Alex Brandon/AP

Prema Statističkom biltenu OPEK-a za 2026. godinu, svetska proizvodnja sirove nafte 2025. godine iznosila je nešto više od 27 milijardi barela. SAD su 2025. godine proizvele gotovo pet milijardi barela sirove nafte, dok je proizvodnja Venecuele iznosila 394 miliona barela. Zajedno, ove dve zemlje su proizvele skoro 19,6% svetske sirove nafte.

TVRDNJA: „Sjedinjene Države su izvele desetine napada na plovila narko-kartela, uništivši 97% droge koja stiže okeanima i morima.”

ČINJENICE: Stručnjaci ističu da se tačan broj ne može utvrditi jer je nemoguće znati koliko droge nije presretnuto. ;Podaci Službe SAD za carinu i zaštitu granica o zapleni droge ;su pokazali da je obim zaplene droge u priobalnim i unutrašnjim područjima (uključujući otvoreno more i priobalne vode) u novembru 2025. bio za 98,2% manji nego u julu iste godine. Ipak, to ne predstavlja merilo ukupne količine krijumčarene droge.

Foto: X/Printscreen/@Southcom

TVRDNJA: „Danas radi daleko više Amerikanaca nego ikada ranije.”

ČINJENICE: Tačno je da „danas radi daleko više Amerikanaca nego ikada ranije”, ali ta tvrdnja zahteva kontekst. Privreda otvara nova radna mesta gotovo svakog meseca, tako da broj zaposlenih u SAD neprestano dostiže nove rekorde. Broj radnih mesta u SAD je rastao tokom 65 od poslednjih 80 godina.

TVRDNJA: „Od kada sam preuzeo dužnost, otvorili smo više od milion novih radnih mesta u privatnom sektoru.”

ČINJENICE: U SAD je otvoreno 807.000 radnih mesta otkako je Trampu ;počeo drugi mandat, što je blizu njegovoj tvrdnji o milion radnih mesta. Međutim, prema istorijskim merilima, to nije naročito veliko povećanje.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

ČINJENICE: Iako je Tramp pomogao u posredovanju u odnosima između mnogih država, njegov uticaj nije tako nedvosmislen kako on to predstavlja. U najmanje dva slučaja mira za koja pripisuje sebi zasluge, nije ni bilo ratova koje je trebalo okončati. ​​Takođe, on je započeo sukob koji je u toku između SAD i Irana.

TVRDNJA: „Obezbedili smo obećanja o novim investicijama vrednim 21 hiljadu milijardi dolara iz celog sveta.”

ČINJENICE: Čini se da je ova cifra preuveličana, krajnje spekulativna i daleko viša od stvarnog iznosa svih domaćih i stranih investicija u SAD. Na veb-sajtu Bele kuće navedena je znatno niža cifra – 11,2 hiljade milijardiu dolara, a čini se da ona uključuje i neka obećanja o investicijama data Sjedinjenim Državama tokom administracije prethodnog predsednika Džozefa Bajdena.