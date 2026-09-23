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Ruski presdednik Vladimir Putin postaje neobazriv, opasan i spremniji na rizik kako se oteže njegov rat u Ukrajini i on pokušava da podeli zapadne saveznike, rekao je danas zamenik NATO komandanta u Evropi.

Komandant britanskog Ratnog vazhduhoplovstva Džon Stringer je govorio za AP u Estoniji na konferenciji o bezbednosti ;usred upozorenja nekih evropskih lidera da Moskva planira da kolektivnu odbranu NATO proveri smelijim napadima koji su već uključili sabotažu i špijunažu.

Strigner je upozorio da članice NATO treba da budu svesne "grozničavog okruženja" i pažljivo odmere kako bi odgivorile na to jer bi Putin hteo da isprovocira Alijansu da "reaguje prekomerno".

Poljski premijer Donald Tusk rekao je prošle nedelje da bi Rusija mogla da cilja NATO zemlje namernim napadima dronovima ili raketama tvrdeći da su slučajni. Francuski predsednik Emanuel Makron se složio i zatražio od svoje vlade da pripremi plan za zaštitu ključne infrastrukture od dronova i sajber napada.

Drugi evropski zvaničnici kažu da je pretnja od Rusije ozbiljna, ali su pozvali na smirenost.

Interaktivna mapa koju je AP sastavio, pokazuje četvorostruko povećanje broja slulčajeva vandalizma, propagande operacija uticaja ili paljenja, sabotaže i sajber napada kojih je 59 bilo u martu 2025. a do nedavno više od 200.

Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Uavgustu su nemački zvaničnici optužili Moskvu da stoji iza zavere na aerodromu u Lajpcigu, gde je dron sa eksplozivom nađen pored ukrajinskog aviona napunjenog avionskim gorivom. Prošlog meseca britanski zvaničnici su saopštili da su osujetili rusku zaveru za sabotažu fabrike dronova u blizini Londona. U avgustu je podmetnut požar u jednoj estonskoj odbrambenoj kompaniji, a došlo je i do eksplozije u skladištu oružja u Bugarskoj, mada nijedan od tih incidenata nije javno pripisan Rusiji.

Ruske obaveštajne službe su putem interneta vrbovale mnoge sabotere, a neki od njih i ne znaju da rade za Moskvu. Zbog toga je otkrivanje zavere izazov, a utvrđivanje odgovornosti često otežano. Kada su ga novinari agencije AP u maju pitali da li Rusija vodi tajnu kampanju protiv Zapada, Putin je odgovorio: „Navedite jednu dokazanu činjenicu.” Linija između slučajnog i namernog je vrlo tanka, rekao je Stringer u osvrtu na upad dronova koji su zalutali u vazdušni prostor NATO-a zbog opšteg ometanja signala i drugih elektronskih mera Rusije da bi se branila od ukrajinskih dronova.

Rusija bi mogla da pojača tu aktivnost, ali to ne znači da je Moskva već odlučila da to ;uardi, rekao je Stringer, koji je zamenik vrhovnog savezničkog NATO komandanta za Evropu.

Dok ima mnogo različitih mišljenja oko toga koliko je jaka pretnja, estonski premijer Kristen Mihal je za AP na bezbednosnoj konferenciji rekao da su gotovo ista stvar "ruski odnos prema sopstvenom nemaru" i namerno ciljanje NATO suseda.

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I Stringer i Mihal su nagovestili da povećanje prikrivenih napada Moskve nije posledica neuspeha NATO država da ih zaustave, već direktna posledica podrške Zapada Ukrajini.

Stringer je rekao da Putin "gleda čitav niz stvari" pokušavajući da izazove podele među NATO saveznicima zato što mu rat u Ukrajini ide loše.

Mihal je rekao da je Putin kao "pacov sateran u ćošak" koji eskalira aktivnosti u Eropi u pokušaju da prekine zapadnu podršku Kijevu u vreme kada je Moskva pod pritiskom. ; Napredovanje Rusije na frontu u Ukrajini je sporo i uz ogromnu cenu od više od pola miliona poginulih, dok je ukrajinska kampanja napadima na velike udaljenosti, usmerena na ruski energetski sektor, izazvala nestašicu goriva u 80 od 83 ruska regiona – izjavio je ovog meseca načelnik britanskog Generalštaba, maršal vazduhoplovstva ser Ričard Najton. Ipak, nema naznaka da ruski lider odustaje od svojih ciljeva u Ukrajini.

Putin pokušava da podrije kolektivnu odbranu NATO-a oprobavanjem članica tajnim napadima koji se teško mogu nekom pripisati, rekao je Mihal. Ali taj estonski lider je rekao da "nije verovatno" da će Putin pokrenuti konvencionalni vojni napad na Evropu zbog pretnje od odgovora NATO i zato što su njegove snage vezane u Ukrajini.

Mihal ocenjuje da će se učestale zloćudne aktivnosti Rusije nastaviti dok Putin ne promeni vojne ciljeve, a da je podrška Ukrajini najbolji način da se Rusija odvrati od toga.