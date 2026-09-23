Predsednik Kine, Si Đinping, uputio je u utorak čestitku povodom 48. Svetskog takmičenja u stručnim veštinama (WorldSkills).

„Takmičenje, koje je usko usklađeno sa potrebama industrije, predstavlja korisnu platformu za stručnjake iz različitih zemalja da usavršavaju svoje veštine i uče jedni od drugih”, rekao je Si.

Si je istakao da se novi krug naučne i tehnološke revolucije i industrijske transformacije ubrzano razvija, što duboko utiče na razvoj stručnih veština širom sveta.

On je naglasio da će Kina, kao domaćin ovogodišnjeg takmičenja, iskoristiti tu priliku da podstakne i usmeri veći broj radnika, posebno mladih, da put ka uspehu grade kroz razvoj stručnih veština.

„Kina je spremna da ojača razmenu i saradnju sa svim zemljama, promoviše razvoj pokreta WorldSkills i da dodatno doprinese globalnom ekonomskom rastu i unapređenju blagostanja ljudi“, rekao je Si.

Svetsko takmičenje u stručnim veštinama otvoreno je u utorak u Šangaju pod sloganom „Ovladavanje veštinama menja vašu budućnost“.

Takmičenje organizuje međunarodna organizacija WorldSkills, a suorganizatori su Ministarstvo ljudskih resursa i socijalne zaštite Kine i Narodna vlada Šangaja. U okviru manifestacije biće održani i konferencija WorldSkills i Expo WorldSkills.