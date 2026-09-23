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Predsednik Kine, Si Đinping, uputio je u utorak čestitku povodom 48. Svetskog takmičenja u stručnim veštinama (WorldSkills).

Si je istakao da se novi krug naučne i tehnološke revolucije i industrijske transformacije ubrzano razvija, što duboko utiče na razvoj stručnih veština širom sveta.

„Takmičenje, koje je usko usklađeno sa potrebama industrije, predstavlja korisnu platformu za stručnjake iz različitih zemalja da usavršavaju svoje veštine i uče jedni od drugih”, rekao je Si.

On je naglasio da će Kina, kao domaćin ovogodišnjeg takmičenja, iskoristiti tu priliku da podstakne i usmeri veći broj radnika, posebno mladih, da put ka uspehu grade kroz razvoj stručnih veština.

„Kina je spremna da ojača razmenu i saradnju sa svim zemljama, promoviše razvoj pokreta WorldSkills i da dodatno doprinese globalnom ekonomskom rastu i unapređenju blagostanja ljudi“, rekao je Si.

Svetsko takmičenje u stručnim veštinama otvoreno je u utorak u Šangaju pod sloganom „Ovladavanje veštinama menja vašu budućnost“.

Takmičenje organizuje međunarodna organizacija WorldSkills, a suorganizatori su Ministarstvo ljudskih resursa i socijalne zaštite Kine i Narodna vlada Šangaja. U okviru manifestacije biće održani i konferencija WorldSkills i Expo WorldSkills.

kineska medijska grupa

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