ŠEF BELE KUĆE LIČNO IDE U VOJNU BAZU ENDRJUZ DA SAČEKA GOSTA IZ PEKINGA

ŠEF BELE KUĆE LIČNO IDE U VOJNU BAZU ENDRJUZ DA SAČEKA GOSTA IZ PEKINGA

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Američki predsednik Donald Tramp spremio je "ratničku ceremoniju" dočeka kineskom kolegi Si Đinpingu koji danas stiže u posetu SAD.

Avion sa predsednikom Kine trebalo bi večeras da sleti na pistu vojne vazduhoplovne baze Endrjuz popodne po vašingtonskom vremenu, odnosno večeras po vremenu u Srbiji.

Korijere dela sera navodi da nije uobičajeno da predsednici SAD lično odlaze na aerodrom kako bi dočekali goste iz inostranstva, ali će Tramp uliniti upravo to, što je dokaz koliki politički značaj pridaje ovom susretu sa Sijem.

Navodi se da je navaljeno da će prilikom dočeka kineskog predsednika biti organizovana i demonstracija američke vazduhoplovne sile, pošto će nebo iznad baze preleteti bombarder B-2 Spirit i borbeni avion F-22 Reptor.

Siju na samitu 2017. zapala večera zbog Tomahavka

Italijanski list navodi da je kineski lider viđao i gore stvari od današnjeg domaćina i podseća da je na prvom samitu, koji je 2017. održao sa Trampom, u vreme prvog predsedničkog mandata aktuelnog šefa Bele kuće, tokom svečane večere saznao da da upravo u tom trenutku pedesetak američkih raketa Tomahavk leti prema Siriji.

Američki bombarder B-2 Spirit Foto: Alex Izeman/Shutterstock

Tokom pripremnih sastanaka koji su prethodili najnovijem samitu kineska strana je insistirala na tome da treba poštovati i učvrstiti formulacije koja je skovana tokom susreta Sija i Trampa u maju ove godine u Pekingu, to je "konstruktivna strateška stabilnost".

Uspostavljen "detant" između dve supersile

Ta formulacija zadovoljava Sija zato što se time priznaje da je Kina supersila koja po svemu parira Americi.

Navodi se da je Peking težio ka prikazu "detanta" uspostavljenog između dve supersile.

Upravo ovaj izraz je u autorskom tekstu za Forin afers upotrebio Da Vej, profesor bezbednosti i međunarodnih odnosa na pekinškom Univerzitetu Cinghua.

Američki borbeni avion F-22 Reptor Foto: Michael Fitzsimmons/Shutterstock

Korijere dela sera navodi da je, najblaže rečeno, moguće da je ovaj politolog članak napisao nakon odobrenja koje je dobio od kineskog državnog vrha, ako ne i uz njegov nagovor.

Navodi se da vredi sumirati njegovu poruku, počevši od "konstruktivnog odnosa strateške stabilnosti", uz napomenu da su mnogi analitičari u Vašingtonu izrazili skepticizam prema ovoj formulaciji, odbacujući je kao "prazne reči".

Ipak, ovo je prvi put u više od decenije narastajućeg neprijateljstva da su dve supersile postigle pozitivan konsenzus o svom odnosu.

1/36 Vidi galeriju Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Maxim Shemetov / POOL/REUTERS

Produžetak trgovinskog primirja, AI, Ukrajina, Iran, Tajvan...

Današnji samit Trampa i Sija biće usredsređen na trgovinsko primirje, koje je potrebno produžiti, s obzirom na to da formalno ističe u novembru.

Tu je i novina koja izaziva žestoku konkurenciju SAD i Kine: veštačka inteligencija (AI).

Italijanski list navodi da će međunarodne krize takođe biti na dnevnom redu, od rata koji ruski predsednik Vladimir Putin vodi u Ukrajini, a koji Si nastavlja da podržava uz tvrdnju da je neutralan, do sukoba u Iranu, glavnom dobavljaču nafte Kini.

1/13 Vidi galeriju Poseta Hramu neba u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Mark Schiefelbein/AP

"Detant" koji je predložio profesor s Univerziteta Cinghua dolazi uz odrđene uslove.

Kina prvenstveno želi garancije u vezi sa Tajvanom, "opasnom tačkom žarišta koja bi mogla da pokrene namerni oružani sukob između Kine i Sjedinjenih Država".

Zauzvrat, Si bi mogao da pomogne održavanje spektakularnog samita Trampa i severnokorejskog vođe Kim Džong Una.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Navodi se da bi američkom predsedniku dobro došlo skretanje pažnje od bliskoistočne krize.