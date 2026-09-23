Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron osporio je tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je obezbedio mir u Pojasu Gaze, rekavši da uprkos proglašenju mira, nijedan humanitarni koridor nije ponovo otvoren u enklavi.

U poslednjem obraćanju Ujedinjenim nacijama pre nego što napusti dužnost u maju 2027, Makron je kazao da svet svedoči predstavi koje bi svi trebalo da se stidimo, oštro kritikujući Trampovo prikazivanje sopstvenog mirovnog plana za Pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa.

Makron je govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija nekoliko sati nakon što je Tramp sa iste govornice hvalio svoj mirovni plan za Pojas Gaze kao diplomatski uspeh.

„Pre godinu dana, u ovoj istoj sali, desetak zemalja je priznalo Palestinu. Čujem cinizam nekih pojedinaca: 'Priznanje je samo parče papira, pogledajte stvarnost'“, rekao je Makron, udarajući šakom o govornicu.

Foto: Yuki Iwamura/AP

„Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo da budemo pasivni pred onim što se dešava u Pojasu Gaze? Neki se hvale navodnim mirom. Ali taj mir nije ponovo otvorio humanitarnu pomoć ni na jednu sekundu. Da li ćemo jednostavno stajati po strani i gledati ovu predstavu koje bi svi trebalo da se stidimo?“, rekao je Makron.

Tramp branio svoj mirovni plan

Tramp je u obraćanju pre Makrona podsetio da je pre godinu dana, kada se takođe obratio UN, „rat u Pojasu Gaze još uvek besneo svom žestinom“.

„Nekoliko nedelja kasnije, okončali smo rat u Pojasu Gaze i spasili nezamislive hiljade života“, dodao je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Makrona su kritikovali neki političari i aktivisti u Francuskoj da je malo uradio otkako je priznao palestinsku državu u septembru prošle godine.

Zategnuti odnosi između Pariza i Izraela

Uprkos kritikama, Pariz je pooštrio svoj stav o nasilju doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, uvodeći određene nacionalne sankcije i pokrećući proces zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

„Pogledajte šta se dešava na Zapadnoj obali, gde se svakodnevno krše prava. U čije ime? Hamas nikada nije delovao na Zapadnoj obali“, rekao je Makron.

„Ono što se tamo dešava iz dana u dan čini nemogućim projekat koji bi morao da se zasniva na poštovanju legitimnog prava palestinskog naroda na postojanje“, rekao je francuski predsednik.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Odnosi Francuske sa Izraelom su bili posebno zategnuti tokom prošle godine.

Makron je rekao da greše oni koji veruju da će kršenje suvereniteta svih suseda Izraela osigurati njegovu bezbednost.

Zakon džungle

Sedam meseci pre redsedničkih izbora u Francuskoj, Makron se poslednji put obratio okupljenima otkako je prvi put izašao za govornicu 2017. godine.

Iako je često pokazivao oštar osećaj za spoljne zamke diplomatije – ceremonijalno okruženje, simboliku i lične veze – analitičari kažu da to nije uspeo da pretvori u trajne strateške promene.

Pa ipak, uvek je bio čvrst zagovornik multilateralnog sistema i Ujedinjenih nacija.

Makron je upozorio da se ne sme dozvoliti globalni „povratak zakonu džungle“, rekavši da se zemlje suočavaju sa izborom između sveta kojim vladaju moć i prinuda i „civilizovanog međunarodnog društva“.

„Naša je dužnost, više nego ikad, da stojimo uz Ujedinjene nacije. Ne možemo prihvatiti novi poredak nekažnjivosti koji bi neki želeli da izgrade“, rekao je.