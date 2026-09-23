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Zbog ekstremnih vrućina koje donosi super El Ninjo u narednih šest meseci moglo da umre više od 450.000 ljudi, procenjuju naučnici za klimu. Najpogođenije zemlje, pre tim navodima, biće Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil.

Sjedinjene Američke Države se nalaze među 20 najugroženijih nacija sa predviđenih 3.500 dodatnih smrtnih slučajeva, dok su pod snažnim uticajem super El Ninja i jugoistočna Azija i region Sahel u Africi.

Velik broj žrtava predviđa se zbog suša, šumskih požara i poplava koje redovno prate El Ninjo.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Određen i tačan period

Procena smrtnosti odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine, do kada sežu trenutne temperaturne prognoze.

Ipak, naučnici smatraju da će povećana stopa smrtnosti uzrokovana vrućinom biti nastavljena sve do juna ili jula 2027. godine.

Istraživači ističu da projekcije precizno pokazuju gde je potrebno uvesti zaštitne mere kako bi se spasili životi, a te akcije uključuju bolju prognozu toplotnih talasa, otvaranje centara za rashlađivanje, povećanje broja osoblja u medicinskim ustanovama, te zaštitu radnika na otvorenom.

1/10 Vidi galeriju Dunav je pogođen izuzetno niskim vodostajem. Novi toplotni talas mogao bi dodatno da pogorša stanje. Foto: Vadim Ghirda/AP

Profesor Grinston: "Neodgovorno je ćutati"

Profesor Majkl Grinston, suosnivač laboratorije za klimu na Univerzitetu u Čikagu i jedan od autora izveštaja, rekao je da bi, s obzirom na hitnost situacije, bilo neodgovorno ćutati o tome.

Naučnici ističu da je ovaj El Ninjo ujedno i "razglednica iz budućnosti" jer podiže temperaturu na nivo koja se zbog klimatske krize predviđala tek za 20 godina. Koautor izveštaja Tama Karleton sa Univerziteta Berkli ističe da se moraju pokrenuti odmah kako bi osmislili, primenili i procenili alate koji će spasavati živote u godinama koje dolaze.

1/6 Vidi galeriju Kina poplave Foto: Sun Fanyue / Xinhua News / Profimedia

Profesor Frederike Oto sa Imperijal koledža u Londonu izjavila je da trenutni El Ninjo predstavlja veliku preraspođelu energije u klimatskom sistemu i opasan je jer se odvija pored znatno toplijeg klimatskog sistema na koji je uticao čovek.

Akutna glad za 50 miliona ljudi, rast cena i posledice po zdravlje

"Zbog toga ćemo na mnogim mestima širom sveta doživeti nikad viđene ekstremne vrućine, sa svim posledicama za zdravlje, bezbednost hrane i snabdevanje vodom", upozorila je ona.

El Ninjo će uticati i na zalihe hrane. Svetski program za hranu upozorio je ranije da bi njegove posledice mogle da dovedu do akutne gladi za oko 50 miliona ljudi i uzrokovati rast cena.

El Ninjo koji trenutno zagreva planetu u ponedeljak je premašio do sada najviše zabeležene temperature za taj fenomen i to nekoliko meseci pre očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od svih ranijih pojava da su je naučnici opisali kao "zapanjujuću" i "nivoa Godzile".