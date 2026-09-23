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Tridesetsedmogodišnji muškarac iz Eseksa iz Velike Britanije izjasnio se krivim za smrt svog sina, koji je tragično nastradao nakon pada sa prozora četvrtog sprata hotela na Kipru.

Tragedija se dogodila u julu tokom porodičnog odmora u poznatom jugozapadnom letovalištu Pafos. Izveštaju navode da je dečak imao i 2 i 3 godine, dok precizniji detalji o samim okolnostima pada i dalje nisu poznati.

Na ročištu održanom u utorak pred sudom u Pafosu, na koje je došao u pratnji svojih roditelja, otac je priznao krivicu za prouzrokovanje smrti nepromišljenim, nepažljivim ili opasnim delom. Sud nije javno objavio njegov identitet.

Razlozi za odluku odbrane

Njegov advokat, Aleksandros Aleksandru, izjavio je da je odluka o priznanju krivice doneta kasno u ponedeljak, prvenstveno kako bi se izbeglo dugotrajno suđenje.

Cilj je bio i da se porodica poštedi ponovnog prolaska kroz bolne detalje dečakove smrti koji bi bili izneti u dokaznom postupku.

Takav proces bi učinio da njegov klijent bude "ponovo žrtva ove tragedije“" istakao je gospodin Aleksandru nakon ročišta, dodajući: "Njemu je najvažnije da se vrati svojoj porodici".

Zaprećene kazne i zahtevi za spajanje porodice

Za ovo krivično delo zakonom je predviđena maksimalna kazna do četiri godine zatvora, dok je najblaža novčana. Sudija ima mogućnost izricanja uslovne kazne ukoliko presuda ne prelazi tri godine zatvora. Odbrana je naglasila da bi sud trebalo da uzme u obzir raniju praksu u sličnim predmetima, gde su optuženima izricane novčane ili uslovne kazne.

Advokat je najavio da će zatražiti ukidanje zabrane napuštanja zemlje kako bi optuženi, do konačnog izricanja presude, mogao da ode u Veliku Britaniju svojoj supruzi i petogodišnjoj ćerki. Otac se prvi put pojavio pred sudom 31. jula, nakon čega mu je u avgustu odobren privremeni povratak u domovinu radi sahrane sina, uz obavezu da se prošle nedelje vrati na Kipar zbog ročišta o krivici.

Stav tužilaštva i tajnost identiteta

Advokat je ranije izrazio razočaranje odlukom državnog tužioca da odbije zahtev za obustavu postupka iz humanitarnih razloga, najavivši žalbu u slučaju da bude izrečena maksimalna kazna. On je ponovo odbio da otkrije identitet svog klijenta, primetivši da su čak i sudske vlasti izbegavale navođenje njegovog imena tokom postupka.

Sa druge strane, tužilaštvo je ranije predočilo sudu da, uprkos punom razumevanju za bol optuženog, slučaj mora dobiti sudski epilog jer je to u interesu javnosti.

Nastavak postupka u oktobru