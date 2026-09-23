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Neverovatni prizori u Rumuniji! Obilne snežne padavine zavejale su Transfagarašan, a putne službe vode veliku borbu sa nanosima.

Najkritičnije je u planinskom delu u blizini jezera Balea, gde su ekipe za održavanje primorane da intervenišu teškom mehanizacijom i sa više od pet tona soli kako bi kolovoz održale prohodnim.

Iako su padavine zabeležene još u utorak, tada nije bilo potrebe za reakcijom mašina. Međutim, situacija se drastično promenila u sredu ujutru, kada se zvanično oglasila Regionalna uprava za puteve i mostove Brašov (DRDP):

"Jak sneg na Transfagarašanu! Angažovali smo dve mašine i više od 5 tona soli za čišćenje puta, ali uslovi za vožnju ostaju zimski, posebno u području kod jezera Balea", naveli su iz DRDP Brašov.

Nadležne službe apeluju na sve vozače koji nameravaju da krenu ovom trasom da se pre polaska obavezno informišu o trenutnom stanju na putu i da nipošto ne kreću na put bez kompletne zimske opreme i vozila prilagođenih ovakvim uslovima.