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Snimak je privukao pažnju tokom zasedanja koje je označilo njegovo drugo pojavljivanje na godišnjem zasedanju.

Dok su se svetski lideri okupljali na Generalnoj skupštini UN, činilo se da je pažnja sirijskog predsednika Ahmeda al Šare bila na drugom mestu - na listanju Instagrama na svom pametnom telefonu.

Snimak koji prikazuje Al Šaru kako ležerno lista Instagram dok je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan govorio sa govornice, prenosi više medija, među njima i beloruski opozicioni Nexta.

Ovo je drugi put da Al Šara prisustvuje Generalnoj skupštini UN-a, nakon što je 2025. godine postao prvi predstavnik Sirije koji se obratio svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN u poslednjih skoro 60 godina.

Ahmed al Šara je postao privremeni predsednik Sirije u januaru 2025. godine, nakon što je predvodio ofanzivu pobunjenika kojom je svrgnut Bašar al Asad. U utorak je skoro 130 šefova država i vlada, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, izašlo na govornicu dok je otvarana opšta debata na visokom nivou na godišnjoj Generalnoj skupštini UN-a.

1/4 Vidi galeriju Ahmed al Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Zasedanje je otvorio generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš, koji je predstavio svoj godišnji izveštaj i od koga se očekuje da održi svoje završno obraćanje, a usledio je predsednik Generalne skupštine UN Halilur Rahman, koji je zvanično otvorio debatu.