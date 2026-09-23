RUSKI AGENTI U NATO ZEMLJI PROGLAŠAVAJU "NARODNU REPUBLIKU NARVU"! Scenario američkog instituta: Poleću dronovi, Putin šalje kopnene trupe ako Estonija uzvrati!
Rusija bi mogla da pokrene ograničeni vojni upad u Estoniju kako bi testirala odlučnost i čvrstinu NATO, prema scenariju koji je objavio američki Institut za proučavanje rata (ISW), a prenosi Njuzvik.
Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) prošle nedelje je uvela ograničenja za dva ruska okruga u Lenjingradskoj oblasti koja se graniče s Estonijom - Kingisep i Slanci - zabranjujući noćno kretanje i pristup delovima reke Narve koja deli dve zemlje.
Potez Moskve usledio je nakon što je Estonija saopštila da će potpuno zatvoriti granicu sa Rusijom ako predsednik Vladimir Putin proglasi masovnu mobilizaciju kako bi nadoknadio ogromne gubitke u ratu u Ukrajini, što bi moglo da pokrene novi talas masovnog egzodusa Rusa iz zemlje.
Zauzimanje zgrada i proglašenje "Narodne Republike Narva"
Zvaničnici širom baltičkog regiona dugo su upozoravali na ruske upade dronova, kršenje vazdušnog prostora, sabotaže i druge hibridne pretnje, a ISW procenjuje da bi na prvoj liniji ruskog napada na NATO mogao da bude grad Narva, pogranično mesto sa većinski ruskim stanovništvom.
Cilj takvog poteza bio bi testiranje Člana 5 Severnoatlantskog sporazuma o međusobnoj odbrani, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na ceo savez.
Stručnjaci vašingtonskog instituta naglašavaju da Rusija trenutno ne gomila vojne snage u blizini baltičkih država i da je ruska invazija na NATO izuzetno malo verovatna sve dok je Putin vojno vezan za rat u Ukrajini.
Međutim, ISW upozorava da bi čak i ograničeni scenario "pred vojne strukture NATO stavio niz izuzetno komplikovanih izazova i odluka".
"Ako verujemo da je pretnja od napada povećana, reći ćemo to"
Suzan Lilevali, generalna direktorka odeljenja za komunikacije estonskog Ministarstva spoljnih poslova, kazala je za Njuzvik da je ISW u pravu kada primećuje da je opšti ruski napad na članicu NATO malo verovatan i da je scenario ograničene operacije čisto teoretski.
- Ne smemo moguće scenarije pretvarati u činjenice. Ako postoji stvarni razlog da se veruje da je pretnja od vojnog napada povećana, jasno ćemo to reći - rekla je Lilevali.
Dronovi, domaći agenti i blokiranje američkog odgovora
Prema scenariju ISW, Rusija bi mogla da koristi dronove dugog dometa, letelice sa optičkim i radio-vođenjem koje mogu da dosegnu do 65 kilometara van granice, kao i dronove kamikaze dugog dometa za gađanje položaja NATO.
Kada bi procenili da je trenutak pogodan, ruski agenti koji su već u Narvi bi zauzeli ključne zgrade, uključujući gradske institucije, proglasili "Narodnu Republiku Narva" i javno pozvali Moskvu da ih zaštiti.
Rusija bi tada mogla da interveniše koristeći unapred raspoređene dronove i jedinice protivvazdušne odbrane, ali bez formalnog ulaska na teritoriju Estonije kopnenim snagama, osim ako Talin ne odluči da eskalira situaciju.
Ruske dronove koji napadaju estonske snage bezbednosti u pokušaju da oslobode okupirane zgrade takođe bi podržavali proruski elementi u samoj Narvi, koji bi upravljali sopstvenim taktičkim dronovima.
Testiranje NATO u vreme evropsko-američkih neslaganja
ISW ističe da bi neslaganja između Sjedinjenih Država i evropskih saveznika oko odbrane teritorije i vazdušnog prostora NATO mogla da uspore ili potpuno spreče učešće SAD u sukobu, a rusko informaciono i psihološko ratovanje bi još više produbilo razdor između Vašingtona i Evrope.
Međutim, takav scenario za samog Putina značio bi ogroman rizik od otvorenog odgovora NATO, što bi ga primoralo da napravi težak izbor: direktan sukob s Alijansom ili nastavak rata u Ukrajini, dodaje ISW.
Lillevali iz estonskog Ministarstva spoljnih poslova podseća da su ruske snage i dalje duboko zaglavljene u ratu protiv Ukrajine i da raspoloživi obaveštajni podaci ne daju razloga za sumnju da se Moskva sprema da otvori novo veliko bojište protiv NATO.
- To ne znači da potcenjujemo dugoročnu stratešku pretnju: Rusija ostaje najozbiljnija i dugoročna pretnja evropskoj bezbednosti, ali moramo ostati mirni, oprezni i spremni - naglasila je ona.
Estonska zvaničnica je dodala je da su saveznici dokazali spremnost i sposobnost reagovanja obaranjem dronova koji su narušili vazdušni prostor NATO, što potvrđuje da se na svako kršenje granica odgovora odlučno.
Sve podseća na scenario nemačkog profesora o ratu 2028. godine.
Hipotetički model ISW o Narvi nije predviđanje događaja, već scenario koji objašnjava kako bi Moskva mogla da pokrene malu vojnu operaciju protiv NATO i primora Alijansu da donese odluku o tome da li da aktivira Član 5.
Ovaj model podseća na teze iz knjige "Ako Rusija pobedi: Scenario", koju je objavio nemački politikolog Karlo Masala, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Bundesvera.
Masala u knjizi takođe predviđa da bi operaciji u Narvi, kao i na estonskom ostrvu Hijuma, prethodila propagandna kampanja o navodnom progonu građana koji govore ruski, što u potpunosti oponaša retoriku Kremlja uoči napada na ukrajinski Donbas 2014. godine.
Nemački stručnjak takođe predviđa podele unutar NATO oko aktiviranja Člana 5 u kontekstu slabijeg angažovanja SAD.
Međutim, za razliku od ISW modela, Masala u svojoj knjizi smešta mogući napad u 2028. godinu, nakon što se rat u Ukrajini završi u korist Moskve, pri čemu bi Kijev morao da preda 20 odsto svoje teritorije i odustane od članstva u NATO uz slabe bezbednosne garancije.
Masala je za Njuzvik još u oktobru 2025. kazao da postoje uticajni krugovi u Moskvi koji više ne veruju u Član 5 i da bi ga rado testirali u praksi.
- Rusi postaju sve neoprezniji u testiranju moći odvraćanja NATO - rekao je tada Masala, dodajući da Moskva prvenstveno želi da zabije klin između evropskih zemalja i Alijanse.