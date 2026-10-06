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Slučaj, koji podseća na scenario filmske drame, odnosi se na bivšeg detektiva Endrua Firona, koji je podneo tužbu protiv North Wales Police i pred Visokim sudom u Liverpulu zatražio ukupno više od 300.000 funti odštete.

Prema navodima koje prenosi "The Sun", Firon je četiri meseca pre venčanja otkrio da ga partnerka vara sa kolegom iz druge stanice.

Kako se navodi, njihova veza odvijala se u policijskom sedištu divizije u Sent Asafu u Denbiširu, gde su oboje bili raspoređeni, dok je Firon radio u Menaj Bridžu, udaljenom 40 milja.

Zaplet je tek usledio

Kako se navodna veza odvijala i u prostorijama policije, zatražio je pokretanje disciplinske istrage. Međutim, tvrdi da je tokom interne procedure njegova tadašnja verenica započela vezu sa detektivom zaduženim za predmet.

Istraga je ubrzo obustavljena, a kolega sa kojim je imala aferu navodno je samo premešten bez disciplinskih mera. Nekoliko godina kasnije, njegova bivša partnerka i nadređeni ozvaničili su vezu i venčali se.

Endrua Firona
Foto: Facebook

Podneo je tužbu zbog psihološkog bola

Besni Firon podneo je oštru prijavu zbog teškog nedoličnog ponašanja protiv policije Severnog Velsa, tvrdeći da se nedozvoljena afera odvijala praktično pred očima nadređenih i unutar policijskih prostorija.

Protiv svoje partnerke, koja ga je varala, izneo je čak i šokantne optužbe za nasilje u porodici, prevaru i prinudu i kontrolisanje.

Firon navodi da je zbog čitave situacije pretrpeo ozbiljan stres i narušeno mentalno zdravlje, zbog čega je napustio službu. U tužbi traži 200.000 funti na ime nematerijalne štete, kao i dodatnih 144.000 funti zbog izgubljene zarade.

Policija se zasad nije javno oglasila o detaljima spora, dok je postupak pred sudom u toku.

Kurir.rs/ The Sun

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