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Brojne organizacije i pravni tim uputili su višestruke apele guverneru Tenesija, Bilu Liju, sa zahtevom da se zaustavi pogubljenje Kriste Pajk, zakazano za 30. septembar.

Pajkova se više od tri decenije nalazi u zatvoru, u posebnom režimu za osuđenike koji čekaju izvršenje smrtne kazne, zbog ubistva Kolin Slemik 1995. godine

Žrtvi urezala pentagram

Ona je tada sa dvojicom saučesnika namamila žrtvu u šumu u Noksvilu, gde su je pretukli i izboli, nakon čega joj je Pajkova na grudima urezala pentagram.

Osuđena za teško ubistvo i zaveru sa namerom izvršenja teškog ubistva, postala je najmlađa žena osuđena na smrt u istoriji SAD, a ukoliko kazna bude izvršena smrtonosnom injekcijom, biće i prva žena pogubljena u Tenesiju posle više od dva veka, piše Unilad.

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Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction

Zahtev za pomilovanje: Dokazi o teškoj traumi iz detinjstva

Njeni advokati pokušavaju da spreče pogubljenje podnošenjem molbe za pomilovanje. U dokumentu se detaljno opisuju njena istorija mentalnih oboljenja i teško seksualno zlostavljanje koje je trpela od najranijeg detinjstva. Kao primer navodi se da je još kao dete "nacrtala čoveka sa ogromnim penisom i demonskim licem kako bi objasnila šta se dešava u njenom domu".

- Njena dela u 18. godini ne mogu se posmatrati odvojeno od detinjstva obeleženog učestalim silovanjima, seksualnim zlostavljanjem i zanemarivanjem na koje odrasli i državni sistemi nisu reagovali - navodi se u molbi.

Njena braniteljka, Keli Glison, istakla je da guverner sada ima priliku da zaštiti žrtvu dečijeg silovanja i ispravi propuste odraslih i institucija koje su zakazale da je zaštite dok je bila dete. Država Tenesi ne osporava činjenicu da je Pajkova bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

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Foto: Tennessee Department of Correction

Podrška stručnjaka i udruženja za zaštitu žrtava

Pored pravnog tima, pomilovanje traže i druge organizacije. Mreža udruženja i stručnjaka za prevenciju negativnih iskustava u detinjstvu u svojoj peticiji navodi:

"Krista je preživela gotovo svaki oblik nedaća koje pokušavamo da sprečimo. Njeno detinjstvo bilo je obeleženo hroničnim seksualnim zlostavljanjem, silovanjem, fizičkim i emocionalnim nasiljem, zanemarivanjem, zloupotrebom psihoaktivnih supstanci u porodici, siromaštvom, nestabilnim starateljima i gubitkom jedine odrasle osobe koja joj je pružala ljubav i sigurnost".

Inicijativa "Milost za Kristu" traži doživotnu kaznu

Grupa "Milost za Kristu" takođe je apelovala na guvernera, ističući da je doživotni zatvor adekvatna kazna. U njihovom dopisu se objašnjava:

"Krista je do svoje 18. godine dva puta silovana i trpela je brutalno fizičko i seksualno nasilje. Na leđima i dalje nosi mrežu ožiljaka od batinanja u detinjstvu. Takva teška trauma ostavila ju je sa teškim oblikom posttraumatskog stresnog poremećaja".

Uprkos apelima, pogubljenje smrtonosnom injekcijom ostaje zakazano za 30. septembar.

(Kurir.rs/Unilad)

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