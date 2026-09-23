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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je danas da preduslovi za otvaranje mirovnih pregovora sa Kijevom nisu ispunjeni, prenela je ruska agencija Interfaks.

"Militarizacija Ukrajine se nastavlja. Evropske zemlje pokušavaju da pronađu još više novca za kupovinu oružja. Kijevski režim nastavlja svoje terorističke aktivnosti", rekao je Peskov na redovnoj konferenciji za novinare.

Portparol Kremlja je komentarisao poziv predsednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na energetsko primirje.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

"Ali mi, ruska strana, ostajemo otvoreni za mirovne pregovore", dodao je Peskov, ponavljajući da se ruski stav nije promenio u vezi sa sastankom lidera Rusije i Ukrajine.

Portparol Kremlja je ponovio da je ruski predsednik Vladimir Putin ranije rekao da Zelenski može da dođe u Moskvu ako želi i da bi dobio potrebne bezbednosne garancije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Peskov je dodao da bi takav sastanak, koji bi bio "pre nego što je posao obavljen na ekspertskom nivou" bio samo gubljenje vremena.