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Ruski vojni helikopter jutros je nakratko narušio vazdušni prostor Poljske, piše britanski list Gardijan.

Poljska vojska je saopštila da je ruski helikopter tipa Mi-8 ušao 300 metara u poljski vazdušni prostor iz ruske eksklave Kalinjingrad i zadržao se tu 42 sekunde.

"Let helikoptera su pratili radarski sistemi Oružanih snaga Poljske. Podignuti su lovački avioni, dok su kopnene snage i sredstva bili u stanju pripravnosti. Priroda incidenta ukazuje na to da Rusija ponovo proverava spremnost naše protivvazdušne odbrane", piše u saopštenju vojske Poljske.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

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