Posada je evakuisana sa broda
Planeta
POGOĐEN TERETNI BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Napad neidentifikovanim projektilom, ima mrtvih
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Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je 22. septembra da je jedan teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen neidentifikovanim projektilom.
Ta agencija britanske mornarice navela je da su u napadu poginule dve osobe, da se brod zapalio i da pluta bez pogona.
Posada je evakuisana sa broda.
UKMTO navodi da nadležni organi sprovode istragu i da za sada nema izveštaja o posledicama napada po životnu sredinu.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)
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