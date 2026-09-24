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Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je 22. septembra da je jedan teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen neidentifikovanim projektilom.

Ta agencija britanske mornarice navela je da su u napadu poginule dve osobe, da se brod zapalio i da pluta bez pogona.

Posada je evakuisana sa broda.

UKMTO navodi da nadležni organi sprovode istragu i da za sada nema izveštaja o posledicama napada po životnu sredinu.