Slušaj vest

Tužna vest stiže sa Krita, gde je britanski turista (71) pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Hersonisosu, popularnom letovalištu na severnoj obali ovog grčkog ostrva.

Nesrećnog čoveka bez svesti pronašla je njegova supruga, slomljena od bola, sa kojom je doputovao na odmor.

Iako je odmah pozvala hitnu pomoć, lekari su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt. Tačan uzrok još uvek nije zvanično potvrđen, a nadležni organi nisu objavili identitet preminulog.

Niz tragičnih incidenata na Kritu

Ovaj tragični događaj samo je jedan u nizu sličnih incidenata na Kritu.

Nedavno je u hotelskoj sobi pronađena i tridesetdvogodišnja turistkinja, koja prema rečima nadležnih nije imala poznatih zdravstvenih problema, pa je naložena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok iznenadne smrti.

Pored toga, na plaži Kato Guves na istoku ostrva, iz mora je u besvesnom stanju izvučen šezdesetogodišnji Britanac. Nakon što je primećen u vodi, alarmirane su spasilačke i medicinske službe, ali je po prijemu u bolnicu samo konstatovana smrt.

Serija ovih događaja ponovo je stavila fokus na bezbednost turista u Grčkoj.

Prema podacima organizacije "Safe Water Sport", u Grčkoj je 2025. godine zabeleženo 376 smrtnih slučajeva usled utapanja, što je blagi pad u odnosu na 2024. godinu kada je stradalo 395 osoba.

Od tog broja, u moru je život izgubilo 357 ljudi (naspram 388 u 2024. godini). Međutim, zabrinjava trend porasta nesreća u unutrašnjim vodama - poput reka, jezera i bazena - gde je tokom 2025. stradalo 19 osoba, u poređenju sa samo sedam slučajeva godinu dana ranije.

Statistika takođe ukazuje na to da čak osam od deset žrtava utapanja u moru čine osobe starije od 60 godina.