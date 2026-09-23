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Iranski predsednik Masud Pezeškijan obratio se danas na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

On iznosi svoje izjave u senci onih koje je izrekao američki predsednik Donald Tramp, koji je juče pretio da će "uništiti Islamsku Republiku".

Odmah se osvrnuo na Trampove izjave

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izlazi na govornicu i odmah se osvrće na jučerašnje izjave Donalda Trampa.

- Predsednik Sjedinjenih Američkih Država opisao nas je kao teroriste. Mi smo bili žrtve terorizma. Dolazim iz Irana u kom je naš cenjeni vrhovni vođa ubijen bez ikakvog pravnog okvira ili razloga. Dolazim iz Irana u kom su, uistinu, bombardovali školu - kaže on.

On podiže fotografije dece stradale u bombardovanju škole u Minabu u februaru.

- Nedužna deca, koja, uistinu, nisu počinila nikakve zločine, niti grehe - nastavlja iranski predsednik.

1/4 Vidi galeriju Iranski predsednik Masud Pezeškijan pokazuje fotografije dece stradale u bombardovanju škole u Iranu u februaru 2026. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Američki delegat napustio salu tokom govora

Svega nekoliko minuta nakon početka govora Masuda Pezeškijana, primećeno je kako član američke delegacije napušta konferencijsku salu. Ta osoba je pogledala ka govornici pre nego što je okrenula leđa iranskom predsedniku, prenosi Skaj njuz.

"Otpor" će trajati sve dok je Palestina okupirana, poručuje Pezeškijan

Iranski predsednik osvrnuo se na Palestinu, koju je nazvao "otvorenom ranom na savesti međunarodne zajednice".

- Gaza ostaje simbol neuspeha međunarodnih mehanizama da spreče stradanje civila - kaže on.

- Sve dok u svetu traju okupacija i nepravda, otpor će se nastaviti. Ako oslabi u jednom obliku, ponovo će se roditi u drugima- možda još jači - zaključio je iranski predsednik.

"Iran nije napao nijednu zemlju 200 godina"

Masud Pezeškijan nastavlja sa strastvenom odbranom vojne pozicije Irana na Bliskom istoku.

- U poslednja dva veka, Iran nije napao nijednu zemlju niti bilo čiju teritoriju, ali smo se uvek nepokolebljivo branili - kaže on.

- A sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regionu, ili nas etiketiraju kao teroriste - nastavlja.

- Put koji je Iran izabrao za sebe "zahteva moć". Ne tražimo moć da bismo napadali ili vršili agresiju. Tražimo energiju za napredak, a ne da oružjem pretimod društvima. Želimo da sarađujemo i delujemo zajedno radi bezbednosti - navodi Pezeškijan.

Direktno se obratio Trampu

Masud Pezeškijan se direktno obraća Donaldu Trampu dok privodi kraju svoj govor.