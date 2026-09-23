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Velika Britanija osniva nacionalni centar za borbu protiv dezinformacija i deepfake sadržaja koje plasiraju države poput Rusije. Premijer Endi Bernam najavio je taj potez i poručio da je dužnost vlade da suzbija štetne kampanje koje ugrožavaju britanske interese, piše Gardijan.

Novi Nacionalni centar za informacionu odbranu (NCID) imaće zadatak da otkriva informacione napade stranih sila, utvrđuje njihovo poreklo i suzbija ih. Centar će koordinisati rad obaveštajnih agencija, policije i tehnoloških kompanija koje upravljaju društvenim mrežama, sa posebnim fokusom na napade u kojima se koristi veštačka inteligencija.

Cilj je da Ujedinjeno Kraljevstvo raspolaže potrebnim odbrambenim kapacitetima. Centar će raditi i na jačanju nacionalne otpornosti tako što će pomagati lokalnim zajednicama da prepoznaju dezinformacije i spreče širenje lažnih narativa o državi.

Bernam: Rusija podstiče podele i narušava poverenje

U govoru u Ujedinjenim nacijama sinoć, Bernam je rekao da zemlja u novu deceniju mora da uđe potpuno svesna podmuklih kampanja. Istakao je da mnoge od njih organizuje Rusija kako bi uticala na način na koji građani doživljavaju sopstvenu zemlju.

"Reč je o podmukloj kampanji koja ulazi u domove ljudi i iskrivljuje njihov odnos prema sopstvenoj zemlji i zajednici. Stvara se narativ o propadanju, podstiču se podele i širi očaj", rekao je Bernam.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

"Svedočili smo i sajber napadima na naše kompanije i institucije, a znamo da će veštačka inteligencija samo pojačati tu pretnju. Predugo smo oklevali. Tokom protekle decenije prepustili smo previše prostora onima koji žele da šire negativnu, štetnu i potpuno nerealnu sliku života u Britaniji. Tome je došao kraj."

"Novoj deceniji pristupićemo drugačije, potpuno svesni opasnosti. Odlučnije ćemo braniti naše vrednosti i vladavinu prava. Pomoći ćemo građanima da ojačaju otpornost, jer u informacionom ratu bezbednost počinje u svakom domu."

Premijer smatra da su dezinformacijama i deepfake snimcima posebno izloženi građani koji se suočavaju sa rastućim troškovima života, kao i mladi koji ne rade niti se školuju. Time se, kako je upozorio, dodatno produbljuje nejednakost i slabi društvo.

"Ako se borite sa troškovima života i ne vidite poboljšanje, ili ako ste mlada osoba bez posla i izvan obrazovnog sistema, bićete podložniji takvim uticajima", rekao je.

"Zato moramo da stvorimo prilike za ljude. Kada nejednakosti postanu prevelike, naša društva postaju ugroženija. Radićemo na tome da život postane lakši i uspostavićemo sistem potreban da zaustavimo to toksično delovanje."

Reakcija SAD i Dauning strita

Bernamov govor usledio je nakon komentara Donalda Trampa. Američki predsednik je na konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim izjavio da je retorika britanskog premijera prema Moskvi preoštra i da bi London morao da bude malo oprezniji.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Dauning strit odbacio je Trampove izjave. Iz vlade su poručili da su svi britanski premijeri, uključujući Bernama, dosledni u stavu da su ruske pretnje, bilo da je reč o hibridnim napadima ili retorici, "nedopustive i neprihvatljive".

"Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznici jedinstveni su kada je reč o važnosti samoodbrane, a ruska agresija neće nas odvratiti od podrške Ukrajini", dodao je zvanični portparol premijera.

Milijarde za manipulaciju i međunarodna saradnja

Bernam je u govoru direktno optužio Rusiju i naveo da Kremlj godišnje troši oko 1,3 milijarde funti, odnosno oko 1,52 milijarde evra, na manipulisanje informacijama.

"Ruske agencije koriste sva sredstva za širenje laži i dezinformacija i iskorišćavaju strahove ljudi. Koriste botove, lažne internet stranice i falsifikuju novinske članke", rekao je.

"Falsifikovali su vizuelni identitet 28 britanskih organizacija, među kojima su univerziteti i BBC. Širili su narative ekstremne desnice, a imamo dokaze i o pokušaju mešanja u opšte izbore 2019. godine. Znamo i da su pokušali da podstaknu tenzije i nemire nakon tragičnih događaja. Sama pomisao da bi neko takve situacije pokušao da iskoristi za sopstvenu korist je odvratna, ali oni upravo to rade."

Ujedinjeno Kraljevstvo planira da svoja iskustva podeli sa drugim zemljama, a već je pružilo podršku Moldaviji u zaštiti izbora od ruskog mešanja.

"Spremni smo da podelimo saznanja o tome kako ti akteri deluju i kako im se suprotstaviti, jer je to ključno za našu zajedničku bezbednost", dodao je Bernam.

Podrška osnivanju centra

Potez je pozdravila Emili Tornberi, predsednica parlamentarnog odbora za spoljne poslove.

"Izuzetno mi je drago što je premijer najavio novi centar. To je bila glavna preporuka izveštaja našeg odbora o diplomatiji i dezinformacijama iz marta ove godine", rekla je.