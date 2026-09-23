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Tokom operacije "Vivaldi", pripadnici Trećeg armijskog korpusa koristili su daljinsko miniranje kako bi tokom dve noći, uz pomoć kopnenih robotskih sistema, postavili 400 metara minskih prepreka.

Treći armijski korpus saopštio je to u objavi na Telegramu.

"Daljinsko miniranje sada je stiglo i u Treći korpus. Za dve noći napravili smo 400 metara minskih prepreka uz pomoć robota", navodi se u saopštenju.

Treći armijski korpus prvi je počeo sistematski da koristi kopnene robotske sisteme i bespilotne letelice za daljinsko miniranje. Tokom operacije "Vivaldi", ova tehnologija omogućila je ukrajinskim snagama da brzo postavljaju mine na pravcima kretanja neprijatelja i ometaju rusku logistiku.

"Zadatak za koji bi ljudima bilo potrebno oko dve nedelje, roboti sada mogu da završe za dve noći", saopštila je ukrajinska vojska.