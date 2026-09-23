OPERACIJA "VIVALDI" MENJA FRONT, UKRAJINCI POSLALI ROBOTE IZA RUSKIH LINIJA! Za dve noći uradili posao za koji vojnicima trebaju dve nedelje:
- Tehnologija omogućava ukrajinskim snagama da miniraju pravce kretanja ruskih jedinica i tako otežavaju njihovo snabdevanje i logistiku.
- Ukrajinska vojska tvrdi da roboti za samo dve noći mogu da obave zadatak za koji bi ljudstvu bilo potrebno oko dve nedelje.
Tokom operacije "Vivaldi", pripadnici Trećeg armijskog korpusa koristili su daljinsko miniranje kako bi tokom dve noći, uz pomoć kopnenih robotskih sistema, postavili 400 metara minskih prepreka.
Treći armijski korpus saopštio je to u objavi na Telegramu.
"Daljinsko miniranje sada je stiglo i u Treći korpus. Za dve noći napravili smo 400 metara minskih prepreka uz pomoć robota", navodi se u saopštenju.
Treći armijski korpus prvi je počeo sistematski da koristi kopnene robotske sisteme i bespilotne letelice za daljinsko miniranje. Tokom operacije "Vivaldi", ova tehnologija omogućila je ukrajinskim snagama da brzo postavljaju mine na pravcima kretanja neprijatelja i ometaju rusku logistiku.
"Zadatak za koji bi ljudima bilo potrebno oko dve nedelje, roboti sada mogu da završe za dve noći", saopštila je ukrajinska vojska.
Ukrajinske snage su tokom operacije "Vivaldi" prvi put koristile kopnene robote iza ruskih linija, o čemu je Kurir već pisao.
(Kurir.rs/Ukrinform)