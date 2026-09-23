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Dva pilota britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) katapultirala su se iz vojnog trenažnog aviona neposredno pre nego što se letelica srušila u Severnom Velsu. Obojica su se bezbedno prizemljila padobranima.

Piloti uspeli da se katapultiraju

Policija Severnog Velsa potvrdila je da se avion RAF T2 Hawk srušio kod Penkarnisioga na ostrvu Anglsi, u blizini baze RAF Valley. Piloti su zadobili lakše povrede.

Na mesto nesreće upućene su helikopterske ekipe obalske straže i velške vazdušne hitne pomoći, a piloti su prevezeni na lečenje u Birmingem.

"Dvojici pilota ukazana je pomoć zbog povreda za koje se veruje da su lakše. U ovom trenutku nema izveštaja o drugoj šteti ili povređenim osobama", saopštila je policija.

Građani su pozvani da do daljeg izbegavaju područje nesreće.

RAF je saopštio da se dogodio incident sa avionom koji je poleteo iz baze RAF Valley i da je istraga u toku, ali da za sada neće iznositi dodatne komentare.

Britanski ministar odbrane Ves Striting objavio je na platformi X da su njegove misli sa pilotima.

"Istraga je u toku. Nove informacije objavićemo čim budu dostupne", napisao je.

Avion se zapalio u vazduhu?

Jedan od očevidaca, Pit Benet, ispričao je za North Wales Live da je posmatrao poletanje aviona.

"Odmah sam znao da avion ima problema. Čim je poleteo, pojavio se narandžasti plamen, a dok je ubrzavao, praktično je goreo. Plamen je nestao kako je dobijao na visini, ali bilo je očigledno da nešto nije u redu. Penjao se pod veoma oštrim uglom, a zatim se dva puta snažno zatresao u vazduhu i čula su se dva jaka praska. Piloti su se katapultirali i oba padobrana su se otvorila", rekao je.

Piloti su prebačeni u bolnicu Queen Elizabeth u Birmingemu, gde se nalazi Kraljevski centar za odbrambenu medicinu.