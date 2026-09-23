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Predsednik Argentine Havijer Milej obratio se danas svetskim liderima sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, tokom drugog dana Generalne debate 81. zasedanja tog tela.

"Pre 78 godina, ova skupština proglasila je da se sva ljudska bića rađaju jednaka. Plemenite reči, čiji duh u potpunosti delim. Danas je, nažalost, vreme da priznamo da se u praksi taj sveti zavet krši. Ovo je postala beskorisna organizacija čija je glavna svrha da održava kastu uobraženih parazita, koji se predstavljaju kao dobronamerne birokrate."

"Za nas su Malvini (Folklandska ostrva) nacionalno pitanje. Ponavljam, Malvini su za nas nacionalno pitanje", poručio je Milej Generalnoj skupštini UN.

Milej je posebno kritikovao projekat Sea Lion, veliki projekat eksploatacije nafte u basenu severno od Foklandskih ostrva, navodeći da predstavlja "nezakonit čin" jer ga Argentina nije odobrila.

"Kakva je korist od rezolucije ako druga strana decenijama može da postupa direktno suprotno njoj?", upitao je Milej.

Argentinski predsednik ocenio je da "ne nedostaju reči ni rezolucije, već posledice", tvrdeći da spor oko ostrva prevazilazi odnose Buenos Ajresa i Londona.

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

"Zbog toga Malvini nisu samo pitanje između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva. Oni takođe otvaraju pitanje sposobnosti ove organizacije da sprovede sopstvene rezolucije", rekao je Milej.

On je potom ponovio stav Argentine da princip samoopredeljenja nije primenljiv na stanovništvo Foklandskih ostrva, tvrdeći da je "stanovništvo naselila okupaciona sila na teritoriji čiji je suverenitet predmet spora".

"Pozivamo Ujedinjeno Kraljevstvo da obnovi pregovore sa ciljem pronalaženja mirnog rešenja spora oko suvereniteta, kako to nalaže međunarodno pravo", rekao je Milej.

Dodao je da Argentina "neće ostati ravnodušna prema onima koji eksploatišu resurse pod ilegalnom stranom okupacijom", ne iznoseći više detalja o tome na kakve bi poteze Buenos Ajres mogao da se odluči.

"Došao sam da vam kažem da Argentina neće sedeti i čekati da UN i međunarodna zajednica ispune sopstveni mandat. Uzećemo stvari u svoje ruke", poručio je Milej.

Argentinski predsednik se zatim vratio oštroj kritici Ujedinjenih nacija, koje je nazvao "birokratskim Levijatanom".

Prema njegovim rečima, UN predstavljaju "neobičnu mešavinu anarhije i tiranije", pokazujući "nemoć pred onima koji krše najosnovnija pravila", dok istovremeno nameću "orvelovsku kontrolu" liberalnim demokratijama koje ta pravila poštuju.





Istorijski gledano, ostrva zapravo nikada nisu bila u vlasništvu moderne države Argentine. Nalaze se oko 480 kilometara od argentinske obale i više od 12.800 kilometara od Velike Britanije.

Stanovnici ove britanske prekomorske teritorije poslednji put su se o tome izjasnili na referendumu 2013. godine, kada je 99,8 odsto glasalo za ostanak pod britanskom vlašću.

Argentina ostrva tradicionalno naziva španskim imenom Las Malvinas, odnosno Malvinska ostrva.

Spor oko Foklandskih ostrva ponovo podiže tenzije

Argentina je početkom ovog meseca pokrenula postupak za uvođenje sankcija protiv više od 60 kompanija i pojedinaca povezanih sa projektom eksploatacije nafte na moru u području oko Foklandskih ostrva, britanske prekomorske teritorije sa širokom samoupravom.

Velika Britanija i Argentina vodile su 1982. godine desetonedeljni rat u južnom Atlantiku zbog kontrole nad Foklandskim ostrvima, koji je završen porazom i predajom Argentine.

Argentinski zahtev za suverenitetom nad ostrvima i dalje zauzima centralno mesto u nacionalnom identitetu zemlje, a analitičari i politički komentatori očekuju da bi Milei u govoru pred Ujedinjenim nacijama mogao ponovo da potvrdi stavove i poteze Argentine.

Milei je u televizijskom obraćanju ovog meseca rekao da projekat eksploatacije nafte krši rezoluciju Generalne skupštine UN iz 1976. godine, kojom se obe zemlje pozivaju da spor oko suvereniteta rešavaju dijalogom i da izbegavaju jednostrane odluke.