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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Ujedinjenim nacijama da je Ukrajina spremna za primirje na Crnom moru, zasnovano na predlozima Egipta, Indije i Turske, i naveo da je sada na Rusiji da odgovori.

On je rekao da su ove tri zemlje predložile svoje opcije za prevazilaženje blokade Crnog mora

"Mnogo zemalja se već pridružilo radu na zaštiti bezbednosti hrane i bezbedne plovidbe u Crnom moru. Egipat, Indija, Turska su nam već ponudile svoje opcije, i one su stavljene na papir", rekao je Zelenski u obraćanju na Šestom samitu Međunarodne krimske platforme koji se održava u Njujorku, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da se Ukrajina slaže se sa putem koji može da osigura bezbednost plovidbe u Crnom moru, i da se sada čeka odgovor Rusije.

On je naglasio da je Ukrajina spremna da učini svoj deo kako bi se osigurala bezbedna plovidba i bezbednost hrane u Crnom moru, ako i Rusija preduzme stvarne korake ka deeskalaciji.

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"Moramo da počnemo od nečega a Rusija mora da počne da poštuje druge. A osnovno poštovanje prema svetu počinje jednostavnim stvarima, bezbednošću hrane, energetskom bezbednošću i pravom ljudi da žive bez straha", kazao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, poluostrvo Krim ostaje epicentar rata ruskog predsednika Vladimira Putina i predstavlja uzrok svih kriza koje proizilaze iz neprijateljstava u Crnom moru.

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"Da Rusija nije ukrala Krim, da Putin nije pretvorio Krim u izvor rata i ogromnu vojnu bazu, žito i đubrivo, dizel gorivo i nafta bi se sada slobodno kretali preko Crnog mora, kao što je to bilo pre Putinovog rata protiv nas. Ali on je odlučio da prekrši sva moguća pravila", rekao je Zelenski.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je ranije da je Turska nedavno intenzivirala diplomatske napore za postizanje dogovora o situaciji u Crnom moru, i da pregovara sa stranama koje su uključene, pokušavajući da usklade njihove stavove.

Sastanak predsednika Ukrajine i Turske, Volodimira Zelenskog i Redžepa Tajipa Erdogana, zakazan je za danas u Njujorku.