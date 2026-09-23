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Iran se neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ali veruje u diplomatiju kao način za okončanje sukoba, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan tokom obraćanja na Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN, prenela je agencija Rojters.

Ormuski moreuz, koji je pre rata služio kao prolaz za petinu svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, postao je žarište tenzija između Irana i SAD.

"Ne može da bude da svi imaju koristi od Ormuskog moreuza, dok je nama uskraćen pristup plovidbi tim putem. Stalno prisustvo neprijateljskih flota i širenje rata neće dovesti do mira", rekao je Pezeškijan.

Pezeškijan se obratio Generalnoj skupštini, koja broji 193 članice, dan nakon govora američkog predsednika Donalda Trampa.

Tramp je svoj govor u utorak iskoristio da obrazloži svoj rat protiv Irana, tvrdeći da je sprečio Teheran da dođe do nuklearnog oružja i upozoravajući da bi mogao da "uništi Islamsku Republiku" ukoliko se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.