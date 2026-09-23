Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bivši holivudski producent Harvi Vajnstin (74) osuđen je danas u Njujorku na 15 godina zatvora zbog krivičnog dela seksualne prirode nad bivšom asistentkinjom u produkciji Mirijam Hejli, čime je okončan njegov krivični postupak u toj američkoj saveznoj državi.

Vajnstin je, piše Njujork tajms, prošle godine proglašen krivim za izvršenje seksualnog delikta nad Hejli u spavaćoj sobi svog stana u njujorškom naselju SoHou 2006. godine.

Tužilaštvo Menhetna tražilo je kaznu od 20 godina zatvora, dok je odbrana predlagala devet godina.

Vajnstin je prvi put osuđen u Njujorku 2020. godine za seksualna krivična dela, uključujući napad na Hejli, i tada je dobio kaznu od 23 godine zatvora.

Apelacioni sud je, međutim, četiri godine kasnije ukinuo presudu uz obrazloženje da mu nije bilo omogućeno pravično suđenje i naložio ponavljanje postupka.

Na drugom suđenju prošle godine Vajnstin je ponovo proglašen krivim po jednoj tački optužnice koja se odnosila na seksualni delikt protiv Hejli.

Suđenje Harviju Vajnstinu Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Porota, međutim, nije uspela da donese odluku o drugoj optužbi, dok je Vajnstin oslobođen po trećoj tački.

Sudija Kertis Farber naložio je novo suđenje i odlučio da će sa izricanjem kazne sačekati njegov ishod.

Na trećem suđenju, održanom početkom ove godine, porota ponovo nije uspela da postigne saglasnost o optužbi da je Vajnstin silovao bivšu glumicu Džesiku Man.

Izricanjem kazne u Njujorku završava se još jedno poglavlje višegodišnjih krivičnih postupaka protiv Vajnstina, koji su vođeni u dve američke savezne države.

Vajnstin se izjasnio da nije kriv po svim optužbama sa kojima se suočio u Njujorku i Kaliforniji, dok su njegovi advokati tvrdili da je sa ženama možda imao seksualne odnose, ali da ih nikada nije napao.

Optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Vajnstina prvi put su objavili Njujork tajms i Njujorker 2017. godine, što je pokrenulo pokret #MeToo i dovelo do njegovog pada sa jedne od najmoćnijih pozicija u filmskoj i televizijskoj industriji.

Vajnstin je osuđen i u Kaliforniji po sličnim optužbama i tamo dobio kaznu od 16 godina zatvora.

Apelacioni sud je, međutim, u junu odlučio da mu kazna u Kaliforniji mora biti ponovo izrečena.