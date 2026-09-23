PUTIN POZVAN U MAJAMI, ZELENSKI PRISTAO Otvara se put za istorijski susret! Odmah se oglasio i Tramp
- Zelenski je ranije signalizirao da je spreman da dođe u Majami i direktno razgovara sa Putinom ukoliko ruski predsednik učestvuje na samitu.
- Tramp je poručio da bi rat u Ukrajini mogao da bude okončan "ranije nego što ljudi misle", ali nije isključio nove sankcije Rusiji i njenim partnerima.
Ruski predsednik Vladimir Putin pozvan je na samit Grupe 20 (G20), koji će 14. i 15. decembra biti održan u Majamiju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
Rubio je potvrdio da će Sjedinjene Američke Države uputiti poziv ruskom predsedniku nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
"Verujemo da će to biti prilika za njega da razgovara ne samo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom već i sa drugim svetskim liderima. Nadamo se da će prihvatiti poziv", rekao je Rubio novinarima.
Američki državni sekretar je dodao da Vašington ostaje otvoren za razgovore sa Moskvom.
Rubio je odgovarao na pitanja novinara o mogućem Putinovom dolasku u Majami. O toj mogućnosti je dan ranije govorio i američki predsednik Donald Tramp, nakon što je upitan da li bi Putin pristao na trilateralni sastanak sa predsednicima SAD i Ukrajine.
Zelenski spreman da dođe u Majami
Ukoliko Putin prihvati poziv, samit G20 mogao bi da otvori prostor i za njegov susret sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Zelenski je ranije ovog meseca izjavio da bi otputovao u Majami ukoliko ruski predsednik bude učestvovao na sastanku lidera G20.
"Moramo da se sastanemo, razgovaramo i donosimo odluke", rekao je Zelenski u intervjuu nemačkim medijima objavljenom 12. septembra, govoreći o mogućnosti sastanka sa Putinom.
Rusija je i dalje članica G20, jednog od najvažnijih međunarodnih foruma najvećih svetskih ekonomija, iako je nakon aneksije Krima 2014. godine isključena iz tadašnje Grupe osam (G8).
Tramp ne isključuje nove sankcije Rusiji
Tramp je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN 22. septembra govorio i o mogućnosti završetka rata u Ukrajini, tvrdeći da će se to dogoditi "ranije nego što ljudi misle".
Istovremeno nije isključio uvođenje dodatnih sankcija Rusiji, kao ni njenim partnerima na tržištu nafte.
Ukoliko Putin u decembru doputuje u Majami, to bi bila njegova druga poseta Sjedinjenim Državama tokom Trampovog drugog predsedničkog mandata.
Putin je u avgustu 2025. godine boravio na Aljasci, gde je sa Trampom razgovarao o ratu u Ukrajini. Ti razgovori nisu doveli do većeg proboja u pokušajima da se rat okonča.
Tramp je potom u septembru 2025. izjavio da bi "voleo" da ugosti Putina na samitu G20.
Mogući Putinov dolazak u Majami sada otvara mogućnost novih razgovora na najvišem nivou, uključujući potencijalni susret sa Trampom, ali i sa Zelenskim, koji je već signalizirao spremnost za direktan razgovor sa ruskim predsednikom.
(Kurir.rs/Mezha)