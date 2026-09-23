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Ruski predsednik Vladimir Putin pozvan je na samit Grupe 20 (G20), koji će 14. i 15. decembra biti održan u Majamiju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Rubio je potvrdio da će Sjedinjene Američke Države uputiti poziv ruskom predsedniku nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Verujemo da će to biti prilika za njega da razgovara ne samo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom već i sa drugim svetskim liderima. Nadamo se da će prihvatiti poziv", rekao je Rubio novinarima.

Američki državni sekretar je dodao da Vašington ostaje otvoren za razgovore sa Moskvom.

Rubio je odgovarao na pitanja novinara o mogućem Putinovom dolasku u Majami. O toj mogućnosti je dan ranije govorio i američki predsednik Donald Tramp, nakon što je upitan da li bi Putin pristao na trilateralni sastanak sa predsednicima SAD i Ukrajine.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Zelenski spreman da dođe u Majami

Ukoliko Putin prihvati poziv, samit G20 mogao bi da otvori prostor i za njegov susret sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Zelenski je ranije ovog meseca izjavio da bi otputovao u Majami ukoliko ruski predsednik bude učestvovao na sastanku lidera G20.

"Moramo da se sastanemo, razgovaramo i donosimo odluke", rekao je Zelenski u intervjuu nemačkim medijima objavljenom 12. septembra, govoreći o mogućnosti sastanka sa Putinom.

Rusija je i dalje članica G20, jednog od najvažnijih međunarodnih foruma najvećih svetskih ekonomija, iako je nakon aneksije Krima 2014. godine isključena iz tadašnje Grupe osam (G8).

Tramp ne isključuje nove sankcije Rusiji

Tramp je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN 22. septembra govorio i o mogućnosti završetka rata u Ukrajini, tvrdeći da će se to dogoditi "ranije nego što ljudi misle".

Istovremeno nije isključio uvođenje dodatnih sankcija Rusiji, kao ni njenim partnerima na tržištu nafte.

Ukoliko Putin u decembru doputuje u Majami, to bi bila njegova druga poseta Sjedinjenim Državama tokom Trampovog drugog predsedničkog mandata.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Putin je u avgustu 2025. godine boravio na Aljasci, gde je sa Trampom razgovarao o ratu u Ukrajini. Ti razgovori nisu doveli do većeg proboja u pokušajima da se rat okonča.

Tramp je potom u septembru 2025. izjavio da bi "voleo" da ugosti Putina na samitu G20.