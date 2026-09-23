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Odluka američkog predsednika Donalda Trampa da potpiše zakon kojim se proširuju sankcije Rusiji otežaće napore za okončanje rata u Ukrajini i dodatno narušiti odnose Moskve i Vašingtona, saopštio je Kremlj u ponedeljak.

"Potpisivanje ovog dokumenta svakako je nešto što ne doprinosi oživljavanju naših bilateralnih odnosa", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom redovnog brifinga.

"Takođe je, naravno, malo verovatno da će doprineti uspešnijem napretku na putu ka rešavanju situacije u Ukrajini", dodao je Peskov.

Zakon, koji je Tramp potpisao u petak, omogućava američkom predsedniku da uvede kaznene carine do 100 odsto Kini, Indiji i drugim zemljama zbog njihove kupovine ruske nafte i gasa.

Peskov, koji je izbegao da direktno kritikuje Trampa, rekao je da trgovinski partneri Rusije "jednoglasno odbacuju" takve carine, koje bi praktično predstavljale sekundarne sankcije.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Kina i Indija reaguju

Indijski ministar trgovine Pijuš Gojal izjavio je ranije u ponedeljak da Nju Delhi proučava detalje mogućih carina, koje još nisu uvedene.

Indijski zvaničnici su prošle nedelje poručili da zemlja namerava da nastavi uvoz energenata oslanjajući se na "diversifikovane izvore snabdevanja".

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je tokom vikenda da Peking zadržava pravo da "preduzme sve neophodne mere kako bi odlučno zaštitio nacionalni suverenitet i razvojne interese Kine, kao i legitimna i opravdana prava i interese kineskih kompanija".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Trampu što je potpisao zakon o sankcijama, čiju je prvobitnu verziju u Senatu predstavio pokojni američki senator Lindzi Grejem.

Zelenski je takođe rekao da bi ove nedelje trebalo da se sastane sa američkim predsednikom u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Medvedev traži vojni odgovor

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev otišao je korak dalje i pozvao na vojni odgovor na novi američki zakon o sankcijama.

"Čak i preko okeana razumeju samo jezik direktnog vojnog odvraćanja, i upravo tim jezikom treba da odgovorimo na rusofobne postupke poput zakona mrtvog teroriste Grejema", poručio je Medvedev.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina