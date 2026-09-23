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Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se danas u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Razgovori su počeli bez konferencije za novinare i nastavili su se iza zatvorenih vrata. Lavrov i Rubio su se poslednji put sastali tačno pre dva meseca, 22. jula, na marginama sastanaka vezanih za ASEAN u Manili.

Foto: Yuki Iwamura/AP

„Mislim da su obe strane izrazile interesovanje za neki ograničeni prekid vatre, koji bi uključivao isporuku žita i energije. To ne bi okončalo rat, ali mislim da bi to, na neki način, moglo da ublaži neke od globalnih pritisaka“, rekao je Rubio.

Naglasio je da se rat u Ukrajini neće rešiti na bojnom polju. „Taj rat će se završiti, mislim da svi to priznaju, pregovorima i sporazumom i svi to razumemo. Što pre postignemo taj sporazum, manje će biti razaranja i manje ljudi će ginuti na obe strane. To je ono što predsednik želi“, rekao je američki državni sekretar.

Foto: EPA Maxim Shipenkov, AP Evan Vucci, Shutterstock

„Još uvek ima mnogo posla pre novog sastanka između Trampa i Putina“

Prema njegovim rečima, ideja o održavanju novog sastanka između predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa još nije razmatrana.

„O tome se danas nije razgovaralo. Očigledno je da bi to bio idealan sastanak koji bi dao rezultat, ali je za to potrebno mnogo rada“, rekao je Rubio, koji je rekao da će pozvati Putina na samit G20 koji će se održati u Majamiju ovog decembra.

Grupa G20 je važan međunarodni ekonomski forum. Rusija je i dalje član G20, iako je izbačena iz G8 nakon nezakonite aneksije ukrajinskog Krima 2014. godine.

1/6 Vidi galeriju Marko Rubio Sergej Lavrov Foto: Yuki Iwamura/AP

„Mislimo da je to prilika da Putin razgovara ne samo sa američkim predsednikom već i sa drugim svetskim liderima. Nadamo se da će prihvatiti taj poziv“, rekao je Rubio novinarima. „Ostajemo otvoreni za dijalog.“

Nakon sastanka sa Trampom sinoć, Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna za „energetsko primirje“. „Spremni smo za energetsko primirje ako Rusi ne napadnu našu energetsku infrastrukturu“, rekao je on, dok je američki predsednik uveren da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o završetku rata.